Скільки коштує житло на заході України
У західних регіонах України продовжує дорожчати житло на вторинному ринку. Найбільше це відчутно в сегменті однокімнатних квартир — саме вони залишаються найпопулярнішими серед покупців завдяки відносній доступності та високому попиту.
За останній рік ціни в таких містах суттєво зросли, причому в окремих випадках зростання виявилося досить відчутним.
Про це свідчать дані аналітиків OLX, які порівняли показники з лютим 2025 року.
За інформацією аналітиків, медіанна вартість однокімнатних квартир у містах заходу України зросла на 10−27%.
Як змінилися ціни за рік
Найбільший приріст зафіксували у Тернополі — ціни там підскочили на 27%. Станом на лютий 2026 року середня вартість однокімнатної квартири становить 51,3 тисячі доларів.
В інших містах ситуація виглядає так:
- Тернопіль — 51,3 тис. дол. (+27%);
- Рівне — 58,6 тис. дол. (+20%);
- Івано-Франківськ — 47,4 тис. дол. (+18%);
- Чернівці — 58,1 тис. дол. (+17%);
- Львів — 72,4 тис. дол. (+13%);
- Луцьк — 51,8 тис. дол. (+13%);
- Хмельницький — 39,1 тис. дол. (+13%).
При цьому Львів залишається найдорожчим містом у регіоні за вартістю однокімнатного житла.
Чому дорожчають квартири
Експерти пояснюють таку динаміку стабільним попитом на компактне житло. Однокімнатні квартири залишаються одним із найзатребуваніших варіантів — як для власного проживання, так і для інвестицій.
Саме поєднання відносної доступності та високого попиту і продовжує підштовхувати ціни вгору.
Як ми повідомляли раніше, Finance.ua дізнався ціни в регіонах на первинне та вторинне житло. Цей матеріал буде корисним для тих, хто планує придбання однокімнатної квартири та починає порівнювати пропозиції.
