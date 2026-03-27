Скільки коштує житло на заході України Сьогодні 21:04 — Нерухомість

Нерухомість у Львові

У західних регіонах України продовжує дорожчати житло на вторинному ринку. Найбільше це відчутно в сегменті однокімнатних квартир — саме вони залишаються найпопулярнішими серед покупців завдяки відносній доступності та високому попиту.

За останній рік ціни в таких містах суттєво зросли, причому в окремих випадках зростання виявилося досить відчутним.

Про це свідчать дані аналітиків OLX, які порівняли показники з лютим 2025 року.

За інформацією аналітиків, медіанна вартість однокімнатних квартир у містах заходу України зросла на 10−27%.

Як змінилися ціни за рік

Найбільший приріст зафіксували у Тернополі — ціни там підскочили на 27%. Станом на лютий 2026 року середня вартість однокімнатної квартири становить 51,3 тисячі доларів.

В інших містах ситуація виглядає так:

Тернопіль — 51,3 тис. дол. (+27%);

Рівне — 58,6 тис. дол. (+20%);

Івано-Франківськ — 47,4 тис. дол. (+18%);

Чернівці — 58,1 тис. дол. (+17%);

Львів — 72,4 тис. дол. (+13%);

Луцьк — 51,8 тис. дол. (+13%);

Хмельницький — 39,1 тис. дол. (+13%).

При цьому Львів залишається найдорожчим містом у регіоні за вартістю однокімнатного житла.

Створено за допомогою ШІ

Чому дорожчають квартири

Експерти пояснюють таку динаміку стабільним попитом на компактне житло. Однокімнатні квартири залишаються одним із найзатребуваніших варіантів — як для власного проживання, так і для інвестицій.

Саме поєднання відносної доступності та високого попиту і продовжує підштовхувати ціни вгору.

Як ми повідомляли раніше, Finance.ua дізнався ціни в регіонах на первинне та вторинне житло. Цей матеріал буде корисним для тих, хто планує придбання однокімнатної квартири та починає порівнювати пропозиції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.