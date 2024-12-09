Скільки коштує відвідати Лондон — Finance.ua
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Скільки коштує відвідати Лондон

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Скільки коштує відвідати Лондон
Скільки коштує відвідати Лондон
Лондон залишається одним з найдорожчих європейських міст. Туристична популярність міста не зменшується, а витрати на перебування та розваги можуть коливатися залежно від обраного рівня комфорту.
Про це сказано в статті Finance.ua Скільки коштує відвідати найпопулярніші міста Європи.

Проживання

Ночівля в готелі середнього класу обійдеться у близько 150−200 євро на добу (~6 300−8 400 грн). Для тих, хто шукає більш бюджетні варіанти, хостели пропонують ціни від 30 євро (~1 260 грн) за ніч.

Харчування

Сніданок у кафе обійдеться у 8−12 євро (~336−500 грн), обід — 15−25 євро (~630−1 050 грн), вечеря у ресторані — від 30 євро (~1 260 грн).

Туристичні памʼятки

Вхід у деякі музеї, як-от Британський музей, є безкоштовним. Водночас відвідування Лондонського Тауера коштує близько 30 євро (~1 260 грн).

Транспорт

Денний квиток на громадський транспорт — від 7 євро (~294 грн).
Якщо коротко:
  • Проживання: 150 євро (~6 300 грн).
  • Харчування: (сніданок, обід, вечеря): 53 євро (~2 226 грн).
  • Розваги: середнє відвідування визначних місць — 15 євро (~630 грн).
  • Транспорт: 7 євро (~294 грн).
Загальна вартість за день: 225 євро (~9 450 грн).

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Нагадаємо, Велика Британія продовжила ще на 18 місяців візи українським біженцям, які перебувають на території країни за програмою спонсорства.
Програма Homes for Ukraine, яка дозволяє українцям тимчасово жити у Великій Британії під час війни, продовжує діяти. Район Елмбридж на південному сході Англії запровадив підтримку для місцевих жителів, які приймають українських біженців. Районна рада пропонує виплачувати власникам чи орендарям житла £600 на місяць.
Раніше міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила в парламенті проєкт бюджету на 2025 рік. Королівство закладе у свій військовий бюджет 3,8 мільярда доларів на щорічну підтримку України.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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