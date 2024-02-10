Скільки коштів витратить Велика Британія на дослідження штучного інтелекту — Finance.ua

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Скільки коштів витратить Велика Британія на дослідження штучного інтелекту

Технології&Авто
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Скільки коштів витратить Велика Британія на дослідження штучного інтелекту
Скільки коштів витратить Велика Британія на дослідження штучного інтелекту, Фото: alternativescience
Велика Британія запускає девʼять нових центрів досліджень у сфері штучного інтелекту та буде навчати регуляторів новим технологіям. Це коштуватиме понад £100 мільйонів ($125 мільйонів).
Про це повідомляє Reuters.

Куди направлять кошти

Британський уряд повідомив, що на центри, які зосереджені на використанні ШІ у сферах охорони здоров’я, хімії та математиці, а також на розгортання відповідального ШІ у партнерстві зі США спрямують майже £90 мільйонів (приблизно $113 мільйонів).
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Ще £10 мільйонів (понад $12 мільйонів) нададуть органам-регуляторам на моніторинг і усунення ризиків від ШІ, зокрема, у секторах телекомунікацій, охорони здоровʼя, фінансів і освіти.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд Японії виділяє понад 56 мільйонів доларів на підтримку розробки програмного забезпечення в галузі генеративного штучного інтелекту. Відомство надасть 8,4 млрд єн, або понад 56 млн доларів, на фінансування ініціативи у галузі ШІ сімом організаціям, серед яких низка стартапів, а також університет.
  • Розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом. Про це йдеться в аналізі Міжнародного валютного фонду.
За матеріалами:
ua.news
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