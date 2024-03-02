Скільки коштів принесли онлайн-аукціони бюджетам від початку повномасштабного вторгнення — Finance.ua
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Скільки коштів принесли онлайн-аукціони бюджетам від початку повномасштабного вторгнення

Казна та Політика
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Скільки коштів принесли онлайн-аукціони бюджетам від початку повномасштабного вторгнення
Скільки коштів принесли онлайн-аукціони бюджетам від початку повномасштабного вторгнення
Онлайн-аукціони в системі Прозорро. Продажі принесли в бюджети різних рівнів 23,5 млрд гривень від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
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  • Фонд гарантування вкладів — майже 6,5 млрд гривень;
  • Мала приватизація поповнила державний та місцеві бюджети на майже 5,6 млрд гривень;
  • Ще понад 3,7 млрд гривень отримали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків з кредиторами.
«Від початку повномасштабного вторгнення Прозорро. Продажі допомогла заробити державі понад 23 млрд гривень. Це четверта частина від суми всіх доходів у 83 мільярди гривень, залучених до бюджетів різних рівнів», — зазначила Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.
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Від 24 лютого 2022 року онлайн-аукціони в системі оголосили майже 5 тис. організаторів, виставивши для продажу або здачі в оренду свої активи по всій країні. Протягом двох років воєнного стану в системі провели понад 36 тис. аукціонів.

Довідка Finance.ua:

  • за рішенням уряду як акціонера та органу управління, шість акціонерних товариств перераховують до бюджету 50% річного обсягу дивідендів у лютому;
  • у січні 2024 року українські банки отримали 16,762 млрд грн чистого прибутку, що на 2,068 млрд грн або на 14% більше, ніж в січні 2023 року. Чистий прибуток зріс попри збільшення ставки оподаткування: в січні 2023-го банки сплачували 18% податку, тоді як з 1 січня ставка податку становить 25%.
За матеріалами:
Finance.ua
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