НБУ визнав прозорою структуру власності 4 страхових компаній — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ визнав прозорою структуру власності 4 страхових компаній

Фондовий ринок
440
Національний банк ухвалив перші рішення про підтвердження прозорості структури власності страхових компаній. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ визнав прозорою структуру власності:
  • страхової компанії «Універсальна»;
  • страхової компанії «Аркс Лайф» (ARX Life);
  • страхової компанії «Аркс» (ARX);
  • страхової компанії «Колоннейд Україна».
Такі рішення комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 20 березня.
За даними Opendatabot, страхова компанія «Універсальна» зареєстрована у Києві 23 грудня 1994 року, її статутний капітал складає 192,7 млн грн, а 100% акцій СК належить компанії FFH Ukraine Holdings (Київ).
Страхова компанія «Аркс Лайф» (ARX Life) зареєстрована у Києві 6 лютого 2008 року, її статутний капітал складає 29,3 млн грн, а 100% акцій СК належить компанії FFH Ukraine Holdings (Київ).
Читайте також
Страхова компанія «Аркс» (ARX) зареєстрована у Києві 22 серпня 2003 року, її статутний капітал складає 261,975 млн грн, а 100% акцій СК також належить компанії FFH Ukraine Holdings (Київ).
Страхова компанія «Колоннейд Україна» зареєстрована у Києві 5 лютого 1998 року, її статутний капітал складає 30 млн грн, а 99,98% акцій СК належить компанії Colonnade Finance (Люксембург).
Кінцевим бенефіціаром усіх чотирьох страхових компаній є Прем Ватса — канадський мільярдер індійського походження, який також володіє канадською страховою групою Fairfax Financial Holdings.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця.
👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
banki.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.