НБУ визнав прозорою структуру власності 4 страхових компаній — Finance.ua

НБУ визнав прозорою структуру власності 4 страхових компаній Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Національний банк ухвалив перші рішення про підтвердження прозорості структури власності страхових компаній. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

НБУ визнав прозорою структуру власності:

страхової компанії «Універсальна»;

страхової компанії «Аркс Лайф» (ARX Life);

страхової компанії «Аркс» (ARX);

страхової компанії «Колоннейд Україна».

Такі рішення комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 20 березня.

За даними Opendatabot, страхова компанія «Універсальна» зареєстрована у Києві 23 грудня 1994 року, її статутний капітал складає 192,7 млн грн, а 100% акцій СК належить компанії FFH Ukraine Holdings (Київ).

Страхова компанія «Аркс Лайф» (ARX Life) зареєстрована у Києві 6 лютого 2008 року, її статутний капітал складає 29,3 млн грн, а 100% акцій СК належить компанії FFH Ukraine Holdings (Київ).

Страхова компанія «Аркс» (ARX) зареєстрована у Києві 22 серпня 2003 року, її статутний капітал складає 261,975 млн грн, а 100% акцій СК також належить компанії FFH Ukraine Holdings (Київ).

Страхова компанія «Колоннейд Україна» зареєстрована у Києві 5 лютого 1998 року, її статутний капітал складає 30 млн грн, а 99,98% акцій СК належить компанії Colonnade Finance (Люксембург).

Кінцевим бенефіціаром усіх чотирьох страхових компаній є Прем Ватса — канадський мільярдер індійського походження, який також володіє канадською страховою групою Fairfax Financial Holdings.

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