Скільки коштів компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО у 2024 році — Finance.ua

Скільки коштів компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО у 2024 році Сьогодні 21:15 — Казна та Політика

Скільки коштів компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО у 2024 році

Від початку 2024 року держава виплатила роботодавцям 45 млн грн за працевлаштування 3 300 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Понад 2 тисячі роботодавців від початку цього року отримали від Уряду компенсацію за працевлаштування 3300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Більше сотні з них — люди з інвалідністю. Загалом підприємцям вже перераховано 45 млн грн», — сказала Свириденко.

За її словами, завдяки програмі компенсації, внутрішні переселенці можуть швидше знайти роботу, адаптуватись на новому місці та мають можливість забезпечувати себе й свою родину.

У повідомленні зазначено, що цього року виплати компенсації для роботодавців збільшили до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю — до 6 місяців

збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі. Нагадаємо, основна умова отримання компенсації за працевлаштування ВПО —збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.

Як отримати компенсацію

працевлаштувати зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО на умовах строкових трудових договорів;

подати необхідні документи до центру зайнятості;

чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;

укласти договір на компенсацію, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.

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