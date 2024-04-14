Скільки коштів компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО у 2024 році — Finance.ua
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Скільки коштів компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО у 2024 році

Казна та Політика
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Скільки коштів компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО у 2024 році
Скільки коштів компенсувала держава підприємцям за працевлаштування ВПО у 2024 році
Від початку 2024 року держава виплатила роботодавцям 45 млн грн за працевлаштування 3 300 внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.
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«Понад 2 тисячі роботодавців від початку цього року отримали від Уряду компенсацію за працевлаштування 3300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Більше сотні з них — люди з інвалідністю. Загалом підприємцям вже перераховано 45 млн грн», — сказала Свириденко.
За її словами, завдяки програмі компенсації, внутрішні переселенці можуть швидше знайти роботу, адаптуватись на новому місці та мають можливість забезпечувати себе й свою родину.
У повідомленні зазначено, що цього року виплати компенсації для роботодавців збільшили до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю — до 6 місяців
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Нагадаємо, основна умова отримання компенсації за працевлаштування ВПО — збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.

Як отримати компенсацію

  • працевлаштувати зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО на умовах строкових трудових договорів;
  • подати необхідні документи до центру зайнятості;
  • чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;
  • укласти договір на компенсацію, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.
За матеріалами:
Finance.ua
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