Скільки громадян вже звернулися до рекрутингових центрів Міноборони — Finance.ua

Скільки громадян вже звернулися до рекрутингових центрів Міноборони
До центрів рекрутингу Збройних сил України звернулися 20 150 осіб, з яких 5091 вже стали кандидатами до Сил оборони.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
1726 осіб з-поміж тих, хто звернувся до центрів, уже розпочали службу або незабаром долучаться до війська.
Центри пропонують понад 10 тис. вакансій, серед яких найпопулярніші:
- водії;
- оператори БПЛА;
- штабні працівники;
- медики.
Минулого тижня відкрився новий рекрутинговий центр у Тернополі.
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Всього в Україні налічується 40 таких центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові.
Інші центри почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року.
Нагадаємо, в Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років.
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