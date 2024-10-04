У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр до Українського легіону — Finance.ua

У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр до Українського легіону Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр до Українського легіону, mil.gov.ua

Ініціатива «Український легіон», яка має на меті залучити українців за кордоном до Сил оборони України, офіційно оголосила про початок набору новобранців.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського Консульства. Час роботи центру з 9.00 до 17.00 щоденно, без обідньої перерви.

Надавати консультації та супровід в оформленні будуть понад півтора десятка співробітників центру — офіцерів ЗСУ, відряджених з України.

«На базі центру працює військово-лікарська комісія (ВЛК), до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона», — зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, Україна забезпечила форму та тилове забезпечення, а польські партнери — озброєння і техніку.

Як відбуватиметься процес рекрутингу

Процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті Українського легіону або через консульства та посольства.

За перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 — через консульські установи. Після їх опрацювання персонал рекрутингового центру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення даних та визначення посад.

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Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якої визначається посада, перевіряються документи і видається направлення на медичний огляд.

Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, зазвичай через два тижні після завершення усіх перевірок.

«Після підписання контракту добровольці вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів. В подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців», — додав Іван Гаврилюк.

Довідка Finance.ua:

все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад не лише «мирні», багато українок стають снайперами та операторами БпЛА;

Міністерство оборони України презентувало в Києві систему Dot Chain, яка реформує систему забезпечення Збройних сил та дозволить військовим вести документацію онлайн. Також у державі зʼявиться децентралізований центр військовослужбовців.



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