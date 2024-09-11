Міноборони презентувало нову систему, яка дозволить військовим вести документацію онлайн — Finance.ua

Міноборони презентувало нову систему, яка дозволить військовим вести документацію онлайн Вчора 16:16 — Казна та Політика

Міноборони презентувало нову систему, яка дозволить військовим вести документацію онлайн

Міністерство оборони України презентувало в Києві систему Dot Chain, яка реформує систему забезпечення Збройних сил та дозволить військовим вести документацію онлайн. Також у державі зʼявиться децентралізований центр військовослужбовців.

Про це пише Еспресо.

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На презентації пояснили, що обсяг нелетального забезпечення ЗСУ на 2024 рік становить 96 млрд грн, 40 млрд з яких — видатки на їжу. Через це найбільша проблема в документації стосувалася харчування українських військовослужбовців.

Зазначено, що підписання документів зокрема на харчування захисників на 1 тиждень забирав 10 тижнів часу. Водночас не існувало єдиного каналу комунікації для замовлення харчування для ЗСУ, тому через довгі терміни оформлення поставки їжі могли затримуватись.

У Міноборони наголосили, що із системою Dot Chain такий процес має стати швидшим у 4 рази.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що відомство із цифровою командою готує рішення, яке дасть можливість «зʼєднувати різні системи», отримувати дані та накопичувати й аналізувати їх на бекендових системах, як Dot Chain.

Вона підкреслила, що в Україні також зʼявиться сучасний децентралізований реєстр військовослужбовців.

«Нарешті ми зможемо управляти нашим людським капіталом, приймати зважені рішення. Ми зможемо зрозуміти, яким чином рухати задум головнокомандувача Генерального штабу, планувати мобілізацію, тому що, не розуміючи поточний стан кількості військовослужбовців, ми не зможемо планувати мобілізацію, не зможемо планувати тилове забезпечення», — пояснила Черногоренко.

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