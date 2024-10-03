Хто може демобілізуватися в Україні в жовтні 2024: відповідь адвоката — Finance.ua

Хто може демобілізуватися в Україні в жовтні 2024: відповідь адвоката Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Хто може демобілізуватися в Україні в жовтні 2024: відповідь адвоката

Згідно з українським законодавством звільнення з військової служби під час воєнного стану можлива для деяких категорій військовослужбовців. Хто може демобілізуватися в Україні в жовтні 2024 та на яких підставах, ми запитали у юристів.

За словами адвокатів Євгена Камишева та Руслана Мельніка, під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися зі служби в таких випадках ( стаття 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»):

за станом здоров’я (потрібно пройти ВЛК і отримати висновок медкомісії);

при настанні граничного віку служби;

за низкою сімейних обставин (всі вони прописані у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу»);

якщо набрав законної сили вирок суду, який позбавляє, обмежує свободу військовослужбовця або позбавляє його військового звання.

Крім цього, закон містить норму, за якою демобілізуватися можуть військовослужбовці, які пройшли полон.

Для службовців-контрактників, крім цих причин, приводом для звільнення може бути, власне, закінчення контракту. Також вони можуть звільнитися за власним бажанням — якщо військовослужбовець іноземець або особа без громадянства. Але в останньому випадку звільнити зможуть лише через 6 місяців безперервної військової служби.

УНІАН За матеріалами:

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