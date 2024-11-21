Скільки часу повинна тривати планова перевірка податкової — Finance.ua

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Скільки часу повинна тривати планова перевірка податкової

Особисті фінанси
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Скільки часу повинна тривати планова перевірка податкової
Скільки часу повинна тривати планова перевірка податкової
Тривалість планових перевірок ДПС не повинна перевищувати 30 днів для великих платників податків.
Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу.
Відповідно до Податкового кодексу, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
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Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених ПКУ, а фактичні перевірки — ПКУ та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.
Тривалість перевірок не повинна перевищувати:
  • 30 робочих днів для великих платників податків;
  • щодо суб’єктів малого підприємництва — 10 робочих днів;
  • інших платників податків — 20 робочих днів.
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Продовження строків проведення перевірок можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва — не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків — не більш як на 10 робочих днів.
Тривалість перевірок не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва — 5 робочих днів, для фізичних осіб — підприємців, які не мають найманих працівників — 3 робочі дні, інших платників податків — 10 робочих днів.
Продовження строків проведення перевірок можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва — не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків — не більш як на 5 робочих днів.
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Документальна позапланова перевірка з підстав для фізичних осіб — підприємців, які не мають найманих працівників, проводиться за наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов:
  • платник податку подав податкову декларацію про відсутність доходів від провадження господарської діяльності;
  • платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартість;
  • в контролюючих органах відсутня податкова інформація щодо:
— використання платником податку найманої праці фізичних осіб;
— відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/електронних гаманцях в емітентах електронних грошей.
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Отже, якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три робочі дні до дня її завершення або якщо документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три робочі дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки може бути додатково продовжено.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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