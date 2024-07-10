Бізнес отримує листи про перевірки від псевдоподатківців — що варто знати Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Бізнес отримує листи про перевірки від псевдоподатківців — що варто знати

Платники податків, яких включили у план-графік здійснення документальних перевірок на 2024 рік, почали отримувати на електронну пошту повідомлення від псевдоподатківців. Експерти пояснили, як працює шахрайська схема та що слід робити.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Державної податкової служби.

Як зазначають у головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області, почастішали випадки вчинення шахрайських дій невідомими нібито від імені структурних підрозділів ДПС. Метою шахраїв є заволодіння грошима підприємців.

Як працює шахрайська схема

Схема полягає у тому, що платникам податків, яких раніше включили у план-графік здійснення документальних перевірок платників податків на цей рік, надсилають на електронну пошту листи псевдоподатківці із пропозицією за гроші «вирішити питання» з перевірками.

Податківці закликали бізнес повідомляти про подібні випадки у правоохоронні органи, адже не мають відношення до подібних розсилок.

«Звертаємо увагу, що податківці не причетні до надсилання вказаних листів! Дії цих осіб є протиправними. Керівництво Головного управління ДПС у Вінницькій області закликає повідомляти про такі випадки правоохоронні органи. Будьте пильними та не дайте шахраям скористатися Вашою довірою», — наголосили в Податковій службі.

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