Бізнес отримує листи про перевірки від псевдоподатківців — що варто знати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес отримує листи про перевірки від псевдоподатківців — що варто знати

Особисті фінанси
62
Бізнес отримує листи про перевірки від псевдоподатківців — що варто знати
Бізнес отримує листи про перевірки від псевдоподатківців — що варто знати
Платники податків, яких включили у план-графік здійснення документальних перевірок на 2024 рік, почали отримувати на електронну пошту повідомлення від псевдоподатківців. Експерти пояснили, як працює шахрайська схема та що слід робити.
Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Державної податкової служби.
Як зазначають у головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області, почастішали випадки вчинення шахрайських дій невідомими нібито від імені структурних підрозділів ДПС. Метою шахраїв є заволодіння грошима підприємців.

Як працює шахрайська схема

Схема полягає у тому, що платникам податків, яких раніше включили у план-графік здійснення документальних перевірок платників податків на цей рік, надсилають на електронну пошту листи псевдоподатківці із пропозицією за гроші «вирішити питання» з перевірками.
Податківці закликали бізнес повідомляти про подібні випадки у правоохоронні органи, адже не мають відношення до подібних розсилок.
Читайте також
«Звертаємо увагу, що податківці не причетні до надсилання вказаних листів! Дії цих осіб є протиправними. Керівництво Головного управління ДПС у Вінницькій області закликає повідомляти про такі випадки правоохоронні органи. Будьте пильними та не дайте шахраям скористатися Вашою довірою», — наголосили в Податковій службі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.