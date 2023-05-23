Швейцарський Julius Baer блокує інвестрахунки росіян і білорусів — Finance.ua

Швейцарський Julius Baer блокує інвестрахунки росіян і білорусів
Один із найбільших швейцарських банків Julius Baer повідомив своїх російських і білоруських клієнтів про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear.
Про це пише Forbes russia з посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі.
У компанії Main Partner Trust пояснили, що листи були розіслані клієнтам у понеділок.
Банк підтвердив виданню розсилання повідомлень своїм клієнтам з рф та білорусі.
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Так, їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції за цими інвестиційними рахунками заморожені. Про це повідомила компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі. У компанії Main Partner Trust пояснили, що листи були розіслані клієнтам у понеділок.
Глава відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив інформацію про те, що інвестиційні рахунки будуть ізольовані через вимоги Euroclear.
У листі клієнтам банк посилається на вимогу міжнародного депозитарію Euroclear ізолювати рахунки росіян і білорусів у рамках санкційного законодавства.
«Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і грошові кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear», — йдеться в листі.
У листі Julius Baer інформує клієнтів з рф та білорусі, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово призупинено, а купівля нових паперів неможлива.
При цьому грошові надходження від продажу акцій та облігацій, купонні та дивідендні виплати зберігатимуться на окремих рахунках. У листі уточнюється, що рахунки мають обмежений доступ і клієнти не можуть ними розпоряджатися.
У листах російським і білоруським клієнтам також підкреслюється, що ці заходи набувають чинності негайно.
«Вони забезпечують дотримання банком санкцій, а також захищають ваші інтереси, зменшуючи потенційну вразливість до відповідних обмежень», — йдеться у листі.
Для цінних паперів, що зберігаються в Euroclear, ці заходи означають фактично заморожування, пояснила директорка Main Partner Trust Альона Сахарова. При цьому йдеться тільки про активи, що обліковуються в Euroclear.
«Цінні папери, що зберігаються в інших депозитаріях, наразі не підпадають під вищезазначені заходи. Однак банк не може контролювати подальше застосування обмежень іншими депозитаріями. Крім того, не можна виключати, що інші депозитарії в ЄС або іншій юрисдикції можуть запровадити аналогічні заходи, тому що Euroclear і банк дотримуватимуться таких інструкцій у рамках застосовних санкцій», — пише Julius Baer.
При цьому вимога щодо ізоляції активів росіян і громадян білорусі не поширюється на тих, хто має громадянство в ЄС, Європейській економічній зоні або Швейцарії. Банк також не буде відокремлювати рахунки, якщо у клієнта — фізичної особи є постійна або тимчасова посвідка на проживання в ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії.
В іншому випадку будь-який громадянин росії та білорусі, будь-яка фізична особа, яка проживає в одній з цих країн, а також будь-яка компанія, заснована в цих країнах, потрапить під обмеження, додає видання.
За словами джерел видання на банківському ринку, Julius Baer — не перший швейцарський банк, який застосовує посилений комплаєнс щодо російських і білоруських клієнтів.
За словами співрозмовника, Credit Suisse і UBS «почали активно всіх трясти ще наприкінці минулого року» після того, як керівники банків провели збори з представниками місцевого регулятора. Водночас у різних банків були різні технічні можливості, тому хтось почав заморозку активів раніше, а хтось — пізніше, розповіло джерело.
Рішення про заморожування активів росіян Julius Baer ухвалив після повідомлення від Euroclear у квітні 2023 року з вимогою про дотримання санкційних обмежень проти громадян росії та білорусі, йдеться в листі клієнтам.
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