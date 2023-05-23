Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача робочої сили — Finance.ua

Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача робочої сили Сьогодні 02:39 — Світ

Такого не було з 1996 року. У росії - рекордна нестача робочої сили

У росії спостерігається найвищий брак робочої сили з 1996 року, понад третина російських промислових підприємств не можуть знайти працівників.

Про це свідчать результати опитування, яке щомісяця проводить російський Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара, пише Poitico.

«У росії зафіксовано найгострішу нестачу робочої сили відтоді, як президент володимир путін уперше прийшов до влади на тлі вторгнення москви в Україну», — зазначає видання.

Опитування близько 1000 промислових підприємств рф у квітні показало, що на 35% підприємств не вистачає робочих рук.

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За даними інституту, нестача частково була пов’язана з «частковою мобілізацією» населення росії, що почалася з вересня 2022 року.

Брак кадрів у країні є «глибокою і довгостроковою проблемою», яка стримує промислове зростання, заявив Сергій Цухло, керівник відділу бізнес-досліджень Інституту.

За словами Цухла, дефіцит найгостріше відчувався в легкій промисловості та машинобудуванні. І хоча відхід із країни західних брендів, таких як McDonald’s і Starbucks, відкрив можливості для місцевих підприємців, додав він, брак робітників тепер означає, що «на їхньому місці просто нікому виробляти».

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