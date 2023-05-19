У росії виникли великі проблеми в торгівлі з Китаєм: нічим платити — Finance.ua
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У росії виникли великі проблеми в торгівлі з Китаєм: нічим платити

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У росії з’явилися труднощі в торгівлі з Китаєм після того, як Захід заборонив російським компаніям використовувати євро і долар в міжнародній торгівлі. росіянам бракує юанів, щоб оплачувати ними китайські товари.
Про це пише «Коммерсантъ», аналізуючи ситуацію на Московській біржі.
«З початку травня різко зросла вартість операцій своп з юанем, закріпившись вище рівня 6% річних. Учасники ринку відзначають високий попит на китайську валюту з боку імпортерів, який не покривається пропозицією експортерів і Мінфіну», — пише видання.
Ситуація на біржі говорить про те, що російським компаніям банально нічим оплачувати китайські товари, тому що у росії немає еквівалентної кількості китайської валюти. Саме юань замінив долар і євро в торгівлі між рф і Китаєм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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