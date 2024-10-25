Швеція планує запровадити багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України — Finance.ua

Швеція планує запровадити багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Швеція планує запровадити багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України, Фото: mtu.gov.ua

Уряд Швеції планує запровадити багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України, подібну до тієї, яка вже працює на рівні співпраці в оборонній галузі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій за підсумками зустрічі віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби зі спеціальним уповноваженим Швеції з питань відбудови, бізнесу та розвитку України Ульріком Тідестрьомом і послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.

«Вдячний народу і уряду Швеції за всебічну підтримку та допомогу нашій країні. Окрім продовження реалізації наших спільних проєктів, наразі маємо велике завдання — стале проходження опалювального сезону. Активно працюємо над спорудженням об’єктів захисту енергетичної інфраструктури другого і третього рівня. Серед головних пріоритетів — відновлення систем водопостачання, зокрема, у місті Миколаєві та Миколаївській області. Не менш важливим є забезпечення логістики, тому велику увагу приділяємо відбудові мостів та доріг. Пріоритетним завданням Міністерства також є формування житлової політики для внутрішньо переміщених осіб. Щодо регіональної політики порядок денний залишається незмінним — продовжуємо впроваджувати реформу децентралізації», — наголосив Кулеба.

Зі свого боку посол Швеції в Україні Мартін Оберг зазначив, що левова частка міжнародної допомоги Швеції надається саме Україні.

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«Наразі ця допомога становить 10% бюджету країни. Ми виділяємо кошти на військові потреби, а також надаємо допомогу цивільному сектору. Це і гуманітарна допомога, і проєкти відбудови інфраструктури. Також маємо сформовану стратегію фінансової допомоги для України, де пріоритетним є напрямок енегретики», — сказав посол.

Швеція готує нові програми підтримки для України

«Ми будемо запроваджувати багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України. Аналогічна вже працює для військового сектору. Після схвалення шведського парламенту, плануємо збільшити суму допомоги громадянському сектору. Завдання нашого уряду — підтримувати український бізнес. Працюємо над розробкою інструментарію, який допоможе шведським підприємцям без перешкод працювати з українським бізнесом. Також заохочуємо шведских підприємців імпортувати товари з України, задля підтримки української економіки Особливо це стосується тих компаній, які не готові робити значні інвестиції», — підкреслив Ульрік Тідестрьом.

Очільник Держагентства відновлення та розвитку інфраструкутри України Сергій Сухомлин виділив головні пріоритети і завдання, які стоять перед Агентством.

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Перш за все, це будівництво захисних споруд на енергетичних об’єктах, будівництво соціального житла в регіонах, критична інфраструктура та будівництво водогону в Миколаївській області. Також агентство наразі впроваджує проєкти з облаштування громад сонячними електростанціями. Паралельно з цим в агентстві будуть проведені організаційні зміни, які сприятимуть більшій прозорості у його роботі.

«Одним з ключових напрямів діяльності Міністерства є регіональна політика. На наступний рік заплановані суттєві зміни на законодавчому рівні стосовно нагляду за законністю рішень в органах місцевого самоврядування, повноважень органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади. Крім того, ведеться робота над підвищенням рівня спроможності громад, особливо у прифронтових регіонах. Швеція має значний досвід у питаннях децентралізації та проведенні фіскальної реформи, тому ми зацікавлені у масштабуванні цього напрямку», — наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

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