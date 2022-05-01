Шуляк розповіла, хто і на яких умовах може претендувати на компенсацію за зруйноване житло — Finance.ua

Шуляк розповіла, хто і на яких умовах може претендувати на компенсацію за зруйноване житло

Вчора 15:03 — Казна та Політика

Шуляк розповіла, хто і на яких умовах може претендувати на компенсацію за зруйноване житло, www.dailyadvent.com

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк інтерв’ю ZN.UA розповіла подробиці законопроєкту № 7198 — про компенсацію за пошкодження або знищення нерухомості внаслідок агресії росії.

"По-перше, документ, про який ми говоритимемо, — ініціатива президента України. Готувався він разом із Міністерством економіки, Фондом держмайна та народними депутатами. По-друге, законопроект пройшов через складне обговорення всіх депутатських фракцій та груп. В результаті у першому читанні за нього проголосували 307 депутатів. По-третє, я категорично не сприймаю звинувачення в несвоєчасності законопроекту: люди втратили домівки, їм ніде жити, нема на що спертися і вони не повинні залишитися з горем віч-на-віч.

Більше того, цим законопроектом ми взагалі не говоримо предметно про фонди, гроші, не вирішуємо, хто їх розподілятиме. Ми говоримо зараз лише про те, щоб заздалегідь, не чекаючи, коли настане мир і ми почнемо отримувати міжнародне фінансування, підготувати всю необхідну законодавчу базу для відновлення зруйнованої країни. Щоб потім не гаяти час на написання та проведення закону через парламент, що може тривати щонайменше 6-9 місяців", — стверджує вона.

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За її словами, у законопроекту № 7198 абсолютно визначені логіка та концепція. Там йдеться насамперед про житло, яке зруйноване і не підлягає відновленню. Зрозуміло, що для отримання репарацій від росії потрібно пройти довгий шлях.

«Ми вважаємо, що держава може і має подбати про таких людей, не чекаючи процесів у міжнародних судах. Ми не хочемо втратити своїх людей, які, залишившись без житла та роботи, просто покинуть/не повернуться до України. Тому і було ухвалено рішення працювати з законопроектом прямо зараз, — сказала Шуляк. — Ми концептуально вирішили, що на компенсацію претендуватимуть виключно громадяни України. Безумовно, ми розуміємо, що є іноземці, і їхні права цим законопроектом будуть порушені. Але водночас у нас абсолютно немає бажання компенсувати втрати громадянам російської федерації, яких в Україні багато. З огляду на те, наскільки великі суми знадобляться на відновлення житлового фонду, ми розуміємо, що самі цю історію не потягнемо і нам доведеться залучати міжнародні гроші».

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«При цьому ми дуже усвідомлено виключили з процесу компенсації юридичним особам. Тому що знаємо, що юридичні особи, які володіють житловим фондом, це, швидше за все, бізнес. У результаті всю комерційну та промислову нерухомість із законопроекту вилучено. Зрозуміло, що бізнесу складно в час війни, але людям ще складніше», — додала Шуляк.

Вона зазначила, що поки що позиція групи розробників не змінюється: «Ми вже консолідували всі подані правки і найближчими днями у мене на руках буде зведена таблиця. Низка норм законопроекту може змінитися до другого читання, але концептуальні положення — ні».

Ще одна із спірних норм — сума компенсації не може перевищувати 150 квадратних метрів.

«Ми поставили таке обмеження свідомо. Завдяки Мінцифрі та можливості подавати в „Дію“ інформаційні повідомлення про зруйноване та пошкоджене житло, у нас є можливість аналізувати дані. З тисяч поданих повідомлень, десь 90 відсотків зруйнованих квартир ці 150 метрів покривають. Але 150 метрів квадратних як обмеження не підходить для зруйнованих будинків у приватному секторі, де більшість будинків — 180–250 кв. м. І тут, очевидно, треба переглядати та збільшувати норму до 250 кв. м. Я вважаю, що обмеження по метражу має залишитися, держава не зможе компенсувати до кожного квадратного метра основу все зруйноване швидко, — зазначила Шуляк. — У нас були приблизні розрахунки, скільки може знадобитися грошей на реалізацію всієї програми, але зараз я розумію, що ці розрахунки є настільки приблизними, що їх навряд чи варто брати за основу. Перед нами лише поступово вимальовується картина в розрізі областей, зруйнованих будинків, загального метражу, людей, що мешкають, тощо. Яка, на жаль, ще буде скоригована результатами війни, яку веде проти нас росія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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