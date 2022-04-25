Шуляк розповіла деталі законопроєкту про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла — Finance.ua
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Шуляк розповіла деталі законопроєкту про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла

Вчора 15:00Особисті фінанси
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Шуляк розповіла деталі законопроєкту про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житлаШуляк розповіла деталі законопроєкту про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла, dsns.gov.ua
Законопроект № 7198 про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла, який наразі готується до другого читання, передбачає, в разі загибелі власника житла компенсацію можуть отримати його спадкоємці. Якщо ж загиблий власник склав заповіт, то право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.
Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
«Якщо заповіту нема, спадкування відбувається відповідно до закону. Так, спадкоємці одержують право на успадкування почергово (кожна наступна черга спадкоємців одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття)», — пояснила вона.
Шуляк розповіла, хто зі спадкоємців одержує право на першочергове успадкування:
  • у першу чергу мають право на спадкування діти спадкодавця;
  • у другу чергу — рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;
  • у третю чергу — дядько та тітка спадкодавця;
  • у четверту — особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;
  • у п’яту — інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Довідка Finance.ua:

  • з 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія»;
  • за словами першої віце-прем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, є кілька шляхів для наповнення фонду, який працюватиме на відновлення економіки та розбудову України;
  • Кабінет міністрів виділив 2,743 млрд гривень для покриття витрат за березень 2022 р. власників жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб. Кошти надаються обласним військовим адміністраціям з резервного фонду державного бюджету.

Що робити, якщо ваш будинок розбомбили

За матеріалами: РБК-Україна
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