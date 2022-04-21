Уряд виділив 2,7 млрд гривень власникам житла за безоплатне розміщення переселенців — Finance.ua

Уряд виділив 2,7 млрд гривень власникам житла за безоплатне розміщення переселенців

Вчора 17:03 — Казна та Політика

Уряд виділив 2,7 млрд гривень власникам житла за безоплатне розміщення переселенців

Кабінет міністрів виділив 2,743 млрд гривень для покриття витрат за березень 2022 р. власників жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб. Кошти надаються обласним військовим адміністраціям з резервного фонду державного бюджету.

Про це свідчить розпорядження від 19 квітня 2022 р. № 298-р

«Обласним військовим адміністраціям: забезпечити компенсацію витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб», — йдеться в документі.

Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) Обсяг витрат, гривень Усього 2 742 960 у тому числі: Вінницька облдержадміністрація 63 960 Волинська облдержадміністрація 131 895 Дніпропетровська облдержадміністрація 63 690 Донецька облдержадміністрація 4 770 Житомирська облдержадміністрація 258 750 Закарпатська облдержадміністрація 191 940 Запорізька облдержадміністрація 1 080 Івано-Франківська облдержадміністрація 121 335 Київська облдержадміністрація 94 590 Кіровоградська облдержадміністрація 313 770 Львівська облдержадміністрація 192 615 Миколаївська облдержадміністрація 21 870 Одеська облдержадміністрація 41 880 Полтавська облдержадміністрація 155 835 Рівненська облдержадміністрація 60 210 Сумська облдержадміністрація 77 850 Тернопільська облдержадміністрація 213 930 Харківська облдержадміністрація 360 Хмельницька облдержадміністрація 297 210 Черкаська облдержадміністрація 344 850 Чернівецька облдержадміністрація 90 570

Нагадаємо, власники житла, які безкоштовно допоможуть українцям із проживанням, зможуть отримати від держави близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від її віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Довідка Finance.ua:

Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:

подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт https://prykhystok.gov.ua/ про готовність прийняти у себе переселенців;

при поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС (орган місцевого самоврядування);

до 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.