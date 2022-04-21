Уряд виділив 2,7 млрд гривень власникам житла за безоплатне розміщення переселенців — Finance.ua
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Уряд виділив 2,7 млрд гривень власникам житла за безоплатне розміщення переселенців

Вчора 17:03Казна та Політика
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Уряд виділив 2,7 млрд гривень власникам житла за безоплатне розміщення переселенцівУряд виділив 2,7 млрд гривень власникам житла за безоплатне розміщення переселенців
Кабінет міністрів виділив 2,743 млрд гривень для покриття витрат за березень 2022 р. власників жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб. Кошти надаються обласним військовим адміністраціям з резервного фонду державного бюджету.
Про це свідчить розпорядження від 19 квітня 2022 р. № 298-р.
«Обласним військовим адміністраціям: забезпечити компенсацію витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб», — йдеться в документі.
Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) Обсяг витрат, гривень
Усього 2 742 960
у тому числі:
Вінницька облдержадміністрація 63 960
Волинська облдержадміністрація 131 895
Дніпропетровська облдержадміністрація 63 690
Донецька облдержадміністрація 4 770
Житомирська облдержадміністрація 258 750
Закарпатська облдержадміністрація 191 940
Запорізька облдержадміністрація 1 080
Івано-Франківська облдержадміністрація 121 335
Київська облдержадміністрація 94 590
Кіровоградська облдержадміністрація 313 770
Львівська облдержадміністрація 192 615
Миколаївська облдержадміністрація 21 870
Одеська облдержадміністрація 41 880
Полтавська облдержадміністрація 155 835
Рівненська облдержадміністрація 60 210
Сумська облдержадміністрація 77 850
Тернопільська облдержадміністрація 213 930
Харківська облдержадміністрація 360
Хмельницька облдержадміністрація 297 210
Черкаська облдержадміністрація 344 850
Чернівецька облдержадміністрація 90 570
Нагадаємо, власники житла, які безкоштовно допоможуть українцям із проживанням, зможуть отримати від держави близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від її віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Довідка Finance.ua:

Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:
  • подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт https://prykhystok.gov.ua/ про готовність прийняти у себе переселенців;
  • при поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС (орган місцевого самоврядування);
  • до 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;
  • отримати компенсацію.
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За матеріалами: РБК-Україна
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