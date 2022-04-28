Скільки потрібно квартир внутрішнім переселенцям? В ОП озвучили плани щодо будівництва житла — Finance.ua

Скільки потрібно квартир внутрішнім переселенцям? В ОП озвучили плани щодо будівництва житла

Вчора 13:02 — Казна та Політика

Скільки потрібно квартир внутрішнім переселенцям? В ОП озвучили плани щодо будівництва житла

В Україні внаслідок повномасштабної російсько-української війни зафіксовано понад два мільйони внутрішньо переміщених осіб. Для забезпечення їх житлом держава має надати близько 600 тисяч квартир.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, присвяченому відбудові та модернізації країни.

«Більше двох мільйонів людей (2 098 677. — Ред.) змінили місце свого проживання. Вони вважаються внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Державі, за попередніми даними, необхідно надати майже 600 тисяч квартир (599 622. — Ред.) для забезпечення переселенців житлом», — сказав Тимошенко.

Читайте також Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло

За його словами, для забезпечення українців житлом був обраний підхід будівництва нових комплексів та викуп уже готових квартир у всіх регіонах України. Він підкреслив, що готові квартири обов’язково мають бути з ремонтом, сантехнікою та необхідними меблями.

Заступник керівника ОП зазначив, що впродовж поточного року планується надати понад 53 тисячі квартир, що закриє потребу 186 тисяч переселенців.

Водночас нове житло буде побудовано в 15 областях та м. Київ. Тимошенко розповів, що до кінця 2022 року планується побудувати 30 тисяч квартир загальною вартістю 36 мільярдів гривень.

Читайте також Нова концепція забудови в Україні — як можуть змінитися ціни на нерухомість

Він також додав, що загальна вартість проєкту з урахуванням викупу квартир та будівництва нових комплексів — майже 69 мільярдів.

Тимошенко уточнив, що ці квартири будуть у власності держави. «Як тільки буде відбудовано житло тих людей, які мешкають у цих квартирах, вони будуть повертатися до держави і надаватися тим людям, які історично були у великих чергах на житло», — пояснив Тимошенко.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.