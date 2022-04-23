Війна в Україні змусила замислитись над іншою концепцією забудови — держава розробляє нові будівельні норми.
У майбутньому житло будуватимуть із укріпленими підземними паркінгами, бомбосховищами та модульними рішеннями. Звісно, це позначиться і на вартості нерухомості.
Архітектори пропонують на підземних поверхах у мирний час розміщувати кафе, виставкові зали чи інші заклади, щоб приміщення були у хорошому стані, а на випадок війни бізнес повинен буде звільнити їх під притулки.
Як кажуть експерти, забудовники намагатимуться будувати менше багатоповерхівок, оскільки евакуація людей із верхніх поверхів є проблематичною. Такі будинки є легкою мішенню для ворога. Отже, основний акцент робитимуть на невисоке житло підвищеної міцності.
Забудову вестимуть поквартально — зводити будівлі з модульних конструкцій. В основу закладатимуть залізобетонний каркас та готові стінові панелі з вікнами. Такі будинки будуть більш стійкими, але й дорожчими — не менше ніж 1000 доларів за кв. м на околицях Києва.
Для подорожчання житла буде кілька причин:
зростання цін на будматеріали;
підвищення витрат на будівництво підземних споруд;
складність із підведенням комунікацій через зниження поверховості.
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