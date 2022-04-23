Нова концепція забудови в Україні — як можуть змінитися ціни на нерухомість — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Нова концепція забудови в Україні — як можуть змінитися ціни на нерухомість

Вчора 13:01Нерухомість
2447
Війна в Україні змусила замислитись над іншою концепцією забудови — держава розробляє нові будівельні норми.
У майбутньому житло будуватимуть із укріпленими підземними паркінгами, бомбосховищами та модульними рішеннями. Звісно, це позначиться і на вартості нерухомості.
Архітектори пропонують на підземних поверхах у мирний час розміщувати кафе, виставкові зали чи інші заклади, щоб приміщення були у хорошому стані, а на випадок війни бізнес повинен буде звільнити їх під притулки.
Читайте також
Як кажуть експерти, забудовники намагатимуться будувати менше багатоповерхівок, оскільки евакуація людей із верхніх поверхів є проблематичною. Такі будинки є легкою мішенню для ворога. Отже, основний акцент робитимуть на невисоке житло підвищеної міцності.
Забудову вестимуть поквартально — зводити будівлі з модульних конструкцій. В основу закладатимуть залізобетонний каркас та готові стінові панелі з вікнами. Такі будинки будуть більш стійкими, але й дорожчими — не менше ніж 1000 доларів за кв. м на околицях Києва.
Для подорожчання житла буде кілька причин:
  • зростання цін на будматеріали;
  • підвищення витрат на будівництво підземних споруд;
  • складність із підведенням комунікацій через зниження поверховості.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: Сьогодні
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.