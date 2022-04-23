Нова концепція забудови в Україні — як можуть змінитися ціни на нерухомість

Вчора 13:01 — Нерухомість

Війна в Україні змусила замислитись над іншою концепцією забудови — держава розробляє нові будівельні норми.

У майбутньому житло будуватимуть із укріпленими підземними паркінгами, бомбосховищами та модульними рішеннями. Звісно, це позначиться і на вартості нерухомості.

Архітектори пропонують на підземних поверхах у мирний час розміщувати кафе, виставкові зали чи інші заклади, щоб приміщення були у хорошому стані, а на випадок війни бізнес повинен буде звільнити їх під притулки.

Як кажуть експерти, забудовники намагатимуться будувати менше багатоповерхівок, оскільки евакуація людей із верхніх поверхів є проблематичною. Такі будинки є легкою мішенню для ворога. Отже, основний акцент робитимуть на невисоке житло підвищеної міцності.

Забудову вестимуть поквартально — зводити будівлі з модульних конструкцій. В основу закладатимуть залізобетонний каркас та готові стінові панелі з вікнами. Такі будинки будуть більш стійкими, але й дорожчими — не менше ніж 1000 доларів за кв. м на околицях Києва.

Для подорожчання житла буде кілька причин:

зростання цін на будматеріали;

підвищення витрат на будівництво підземних споруд;

складність із підведенням комунікацій через зниження поверховості.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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