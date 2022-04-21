Як зміняться ціни на нерухомість у Києві після закінчення війни, розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв у новому відео.
«Загалом Київ як столиця регіонів залишиться привабливим містом з погляду як інвестицій так і приїзду людей. Тут легше знайти роботу, є можливості по школах та дитячих садках та інших соціальних об’єктах. Також тут розташовані всі центральні держустанови, тому достатня кількість людей прагнутиме до столиці, як це було до війни, як і зараз, так і після війни», — зазначив Олексій.
Щодо інвестицій. За словами Козирєва, оскільки велика кількість людей буде прагнути до столиці і житиме тут, це дає додатковий заробіток власникам житла, які здають в оренду. Тому нерухомість Києва є перспективною, головне — її стан та якість, інфраструктура, яка є поруч.
«На першому етапі тут „іноземців“ все-таки не буде. Як би тут не відбувалися події з нерухомістю, у воюючій або повоєнній країні, де військові дії тільки-но закінчилися, на іноземні інвестиції в нерухомість я не розраховував би. А з погляду місцевих гравців, мати квартиру у столиці — це завжди корисно і охочі завжди на це будуть», — наголосив експерт.
Ціни на нерухомість. За прогнозом Козирєва, ціни зростуть. На цьому позначиться рівень інфляції (за прогнозами НБУ, вона може перевищити 20% цього року).
А в доларовому еквіваленті, найімовірніше, ціни просядуть або відбудеться їх корекція, яка призведе до того, що ціни в доларах знизяться.
Нагадаємо, за даними не менше 30% інфраструктури в країні зараз зруйновано, це теж позначатиметься на попиті на житло.
За словами експерта, ціни на ринку нерухомості залежатимуть і від того, наскільки наші міжнародні партнери братимуть участь у відновленні економіки України (у будівельній галузі, у тому числі й у самому Києві). Загалом київська нерухомість буде потенційно привабливішою, ніж у регіонах.