Нерухомість у Києві: чи злетять ціни після війни — думка експерта

Вчора 21:00 — Нерухомість

Як зміняться ціни на нерухомість у Києві після закінчення війни, розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв у новому відео.

«Загалом Київ як столиця регіонів залишиться привабливим містом з погляду як інвестицій так і приїзду людей. Тут легше знайти роботу, є можливості по школах та дитячих садках та інших соціальних об’єктах. Також тут розташовані всі центральні держустанови, тому достатня кількість людей прагнутиме до столиці, як це було до війни, як і зараз, так і після війни», — зазначив Олексій.

Щодо інвестицій. За словами Козирєва, оскільки велика кількість людей буде прагнути до столиці і житиме тут, це дає додатковий заробіток власникам житла, які здають в оренду. Тому нерухомість Києва є перспективною, головне — її стан та якість, інфраструктура, яка є поруч.

«На першому етапі тут „іноземців“ все-таки не буде. Як би тут не відбувалися події з нерухомістю, у воюючій або повоєнній країні, де військові дії тільки-но закінчилися, на іноземні інвестиції в нерухомість я не розраховував би. А з погляду місцевих гравців, мати квартиру у столиці — це завжди корисно і охочі завжди на це будуть», — наголосив експерт.

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Ціни на нерухомість. За прогнозом Козирєва, ціни зростуть. На цьому позначиться рівень інфляції (за прогнозами НБУ, вона може перевищити 20% цього року).

А в доларовому еквіваленті, найімовірніше, ціни просядуть або відбудеться їх корекція, яка призведе до того, що ціни в доларах знизяться.

Нагадаємо, за даними не менше 30% інфраструктури в країні зараз зруйновано, це теж позначатиметься на попиті на житло.

За словами експерта, ціни на ринку нерухомості залежатимуть і від того, наскільки наші міжнародні партнери братимуть участь у відновленні економіки України (у будівельній галузі, у тому числі й у самому Києві). Загалом київська нерухомість буде потенційно привабливішою, ніж у регіонах.

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