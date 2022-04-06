Латвія заморозила нерухомість росіян на понад 100 млн євро — Finance.ua

Латвія заморозила нерухомість росіян на понад 100 млн євро

Вчора 10:12 — Фондовий ринок

Латвія заморозила нерухомість росіян на понад 100 млн євро

Наразі вартість нерухомості росіян, замороженої у Латвії через санкції, перевищує 100 млн євро, проте очікується, що вона може зрости.

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, повідомляє Delfi.

Міністр зазначив, що заморожений автопарк також оцінюється у кілька мільйонів євро.

Борданс повідомив, що при цьому не подано інформацію про активи юридичних осіб, які можуть виявитися ще ціннішими. Серед цих активів можуть бути зокрема різні небезпечні вантажі в латвійських портах, про які латвійська держава «має подбати особливим чином».

Як уже повідомлялося, у вівторок на засіданні уряду обговорювалася можливість перейняти у власність держави російські підприємства, що потрапили під санкції, зокрема згадані небезпечні вантажі.

Міністр юстиції зазначив, що якщо це буде зроблено, то процес має бути максимально вигідним з економічної точки зору — без звільнення працівників та наскільки можна без втрати вартості активів.

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