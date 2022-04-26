Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло — Finance.ua
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Яким буде максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло

Вчора 13:00Особисті фінанси
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Максимальна сума компенсанції за знищене внаслідок російської агресії житла не перевищуватиме вартості 150 м2 за один об’єкт нерухомості.
Про це повідомила Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу».
Вартість 1 м2 площі рахуватимуть за методикою, яку розробить Кабінет Міністрів.
У свою чергу відшкодування за пошкоджену квартиру чи будинок не може бути більшою компенсації за знищене житло.
Розмір компенсації за знищений об’єкт будівництва, щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт або його складової частини, яка після прийняття в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна (квартири, іншого житлового приміщення) визначається пропорційно відсотку коштів, які фактично сплачені отримувачем компенсації за відповідний об’єкт.
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У законопроєкті також передбачили, що власники зруйнованого житла зможуть самостійно обрати, де отримати нове помешкання. Проте населений пункт, де раніше проживала людина, і той, де вона хоче отримати нове житло, мають бути співмірними за певними характеристиками. Зокрема — за кількістю населення.
Вартість квадратних метрів у мегаполісі та в невеликому місті суттєво різняться. Тому аби держава могла компенсувати вам втрачене житло — потрібно обрати населений пункт, схожий на той, де ви жили раніше.
Якщо ж людина з невеликого містечка все-таки захоче жити, приміром, у Києві — ми передбачили механізм доплати за житло. Але у нас є віра, що люди здебільшого повертатимуться в свої домівки.
Джерелами для фінансування програми відшкодування є фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України у зв’язку зі збройною агресією рф; міжнародна технічна та поворотна або безповоротна фінансова допомога; інші джерела, не заборонені законодавством України.

Що робити, якщо ваш будинок розбомбили

За матеріалами: Finance.ua
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