ВР спростила механізм отримання компенсації збитків, пов’язаних із воєнним станом — Finance.ua

ВР спростила механізм отримання компенсації збитків, пов’язаних із воєнним станом

Вчора 12:05 — Казна та Політика

Фото: ДСНС

Верховна Рада спростила механізм отримання державних коштів на компенсацію збитків, пов’язаних із воєнним станом в Україні.

За відповідний законопроєкт № 7221 проголосували 320 народних депутатів, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Мета закону:

спростити механізм отримання суб’єктами господарювання державних коштів на компенсацію збитків, пов’язаних з воєнним станом та дотримання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

Для реалізації цієї мети вносяться відповідні зміни до закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», зокрема, конкретизуються статті, які не застосовуються у період дії правового режиму воєнного стану.

Наголошується, що документ «надасть змогу дотриматися положень Угоди про асоціацію, забезпечить спрощення та прискорить процедуру отримання коштом ресурсів держави та місцевих ресурсів компенсації збитків, відновлення критичної інфраструктури».

Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону «Про оренду державного та комунального майна», який дозволяє встановити особливий порядок та умови оренди державного майна на час воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

раніше народний депутат України, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомляла, що в Україні готуються до виплат компенсацій мешканцям країни за пошкоджене та знищене під час війни житло;

із 30 березня українці можуть подати заявку про пошкоджене майно в «Дії».

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