Шуляк повідомила, коли мають ухвалити закон про реформу житлової політики — Finance.ua

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Шуляк повідомила, коли мають ухвалити закон про реформу житлової політики

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Шуляк повідомила, коли мають ухвалити закон про реформу житлової політики
Шуляк повідомила, коли мають ухвалити закон про реформу житлової політики
Покращити ситуацію з вирішенням житлового питання українців мають три речі: ухвалення законопроєкту № 12377, який запустить масштабну реформу житлової політики, а також модернізація та розширення можливостей «єОселі» паралельно з подальшим розвиток програми компенсацій «єВідновлення».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк.
За її словами, ухвалення законопроєкту № 12377 — «Про основні засади житлової політики», який має на меті допомогти вирішенню житлових проблем українців, які потребують поліпшення житлових умов, очікують до кінця поточного року. Але попри те, що він є необхідною умовою для отримання Україною 50 млрд євро від ЄС за програмою Юкрейн Фасіліті, законопроєкт рухається не швидко.
«Відчувається, що законопроект рухається не швидко. Але це можна зрозуміти — він скасовує житловий кодекс, ухвалений ще у 1983 році, який вже давно не працює. Так, сотні тисяч українців десятиліттями стоять у квартирних чергах, які майже не рухаються — щорічно видається у середньому 200 квартир. Враховуючи це, стає зрозумілим, чому ці застарілі правила потрібно міняти», — наголосила Шуляк.
Водночас, вона підкреслила, що облік квартирних черг як таких — досить проблематичне питання. Так, є дані щодо 600 тисяч українців, які стоять на різноманітних квартирних черг. Але чітких даних, без яких фактично неможливе вирішення їх питання, немає.
Шуляк пояснила — дані щодо черг є тільки станом на 2015 рік. Більше того, немає і єдиної уніфікованої статистики щодо руйнувань житлового фонду внаслідок російської збройної агресії. Наприклад, Світовий Банк надає одні цифри, державний Реєстр пошкодженого і знищеного майна — інші, а громади — теж інші.
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«Ми бачимо повний хаос по статистиці. Відтак, нам потрібно ретельно зібрати ці дані, унормувати їх. Без цього житлова реформа неможлива. Збір і аналіз цієї інформації якраз і передбачений законопроєктом № 12377. Йдеться про створення і запуск Єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері житла. Вона, зокрема, і дозволить отримати найбільш точні дані щодо обсягів квартирних черг. А головне — підібрати варіанти вирішення житлового питання українців, які у них стоять», — зауважила Шуляк.
Згідно з дослідженням муніципального житлового фонду, додала нардепка, нещодавно проведеного Інститутом житла, лише 7% українських громад мають бюджетні асигнування на житлові потреби. Відповідно, загалом по Україні наразі налічується не більше 100 одиниць соціального житла попри те, що з 2006 року діє Закон про фонд житла соціального призначення.
«Водночас, деякі українські громади працюють у цьому напрямку, не чекаючи ухвалення законопроєкту № 12377. Зокрема, Бородянська громада Київської області, де вже розпочинають будівництво соціального житла для медиків і освітян. Наразі там для цього вже оформлюють у комунальну власність земельну ділянку площею 80 соток», — розповіла голова комітету містобудування.
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Вона також додала, що окрім ухвалення законопроєкту № 12377 Україні слід посилити антикорупційні заходи, оскільки сфера містобудування входить у ТОП-сфер з найвищим рівнем корупційних проявів. Зокрема, це стосується видачі містобудівних умов та обмежень.
«Житлову сферу можна і потрібно реформувати. Однак, якщо на ухвалення законопроєкту № 12377 ми очікуємо до кінця поточного року, то позитивні зміни у регуляторному середовищі можливі не так швидко, як хотілося б. Втім, завдяки цифровізації державних процесів, яка дозволяє мінімізувати участь чиновників у них, вони будуть. Третій пункт, надважливий як у контексті житлової політики, так і у сфері містобудування — вирішення питання відсутності актуальної містобудівної документації. Очікуємо і на нього», — повідомила Шуляк.
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Парламентарка також зазначила, що сприяти вирішенню житлового питання українців буде і подальший розвиток програми державної іпотеки «єОселя». Наразі вона закриває 97% іпотечного ринку. Водночас, потрібно розуміти, що за рахунок однієї державної програми не закрити всі житлові потреби. Особливо враховуючи те, що в Україні колосальний дефіцит сучасного і комфортного житлового фонду. Попри це, за два роки роботи «єОселя» змогла видати близько 16,5 тисячі кредитів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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