Шмигаль: уряд виконав норми щодо розміру мінімального окладу в бюджетній сфері — Finance.ua

Шмигаль: уряд виконав норми щодо розміру мінімального окладу в бюджетній сфері Сьогодні 11:36 — Казна та Політика

Шмигаль: уряд виконав норми щодо розміру мінімального окладу в бюджетній сфері

В умовах воєнного стану уряд виконав норми трудового законодавства щодо розміру мінімального посадового окладу працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію.

«Навіть в умовах воєнного стану та першочергового спрямування видатків державного бюджету на потреби Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань з відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави або до здійснення відповідно до закону заходів загальної мобілізації, уряд виконав норми трудового законодавства щодо розміру мінімального посадового окладу працівників установ», — йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

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Він зазначив, що третій рік поспіль в умовах воєнного стану в країні фінансування всіх соціальних видатків здійснюється за рахунок коштів міжнародних донорів.

«З огляду на це питання подальшого підвищення розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розглядатиметься з урахуванням необхідності раціонального й ефективного використання коштів бюджетів усіх рівнів в умовах обмеженості дохідної частини бюджету під час воєнного стану та принципу збалансованості, який є одним із ключових принципів бюджетної системи», — додав прем’єр,

22 вересня петиція на сайті Кабміну із закликом збільшити посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що питання підвищення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки розглядатиметься з урахуванням раціонального та ефективного використання бюджетних коштів в умовах обмеженості дохідної частини під час воєнного стану.

17 жовтня чергова петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Довідка Finance.ua:

на 32% з січня, досягнувши 50,9 тисяч гривень .Про це Нагадаємо, середня нарахована зарплата чиновників у державних органах України зрослагривень .Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.

У липні 2024 року середня зарплата в центральних органах влади (ЦОВ) перевищила 50 тисяч гривень, що у 2,5 раза вище, ніж офіційна середня зарплата в Україні. При цьому немає чіткої закономірності між зміною зарплат і заповненістю вакансій у відомствах.

У яких відомствах чиновникам платять найвищі зарплати.

Найбільше виграв «економічний» блок — лідером за розміром зарплат стало Мінекономіки. Зокрема, з початку 2024 року середня зарплата спеціаліста в відомстві зросла з 38 тис. грн до 77 тис. грн. Загалом у Мінекономіки з урахуванням керівного складу цей показник становить 103 тис. грн.

Також зросли в півтора раза і перевищили 50 тис. грн зарплати спеціалістів Мін’юсту, Мінфіну та Мінцифри.

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