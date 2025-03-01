Шмигаль пояснив, чому варто купувати українські товари — Finance.ua

Шмигаль пояснив, чому варто купувати українські товари Сьогодні 09:24 — Казна та Політика

Шмигаль пояснив, чому варто купувати українські товари

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що економічний патріотизм посилює обороноздатність держави і що сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Як підтримують вітчизняних виробників

Він зауважив, що держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників.

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Зокрема, надаючи гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, компенсації, субсидії та регуляторні послаблення.

Прем’єр наголосив, що кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, уряд готовий допомагати.

«Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об’єднані єдиною ідеєю. Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави», — додав він.

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Нагадаємо, Кабмін розпочав фінансування держпрограм в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

Виділені кошти спрямують, зокрема, на програми розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, програм компенсацій вартості сільгосптехніки та обладнання. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 14 лютого 2025 року.

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