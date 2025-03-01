Шмигаль пояснив, чому варто купувати українські товари — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль пояснив, чому варто купувати українські товари

Казна та Політика
54
Шмигаль пояснив, чому варто купувати українські товари
Шмигаль пояснив, чому варто купувати українські товари
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що економічний патріотизм посилює обороноздатність держави і що сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари.
Про це пише Інтерфакс-Україна.

Як підтримують вітчизняних виробників

Він зауважив, що держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників.
Читайте також
Зокрема, надаючи гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, компенсації, субсидії та регуляторні послаблення.
Прем’єр наголосив, що кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, уряд готовий допомагати.
«Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об’єднані єдиною ідеєю. Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави», — додав він.
Читайте також
Нагадаємо, Кабмін розпочав фінансування держпрограм в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».
Виділені кошти спрямують, зокрема, на програми розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, програм компенсацій вартості сільгосптехніки та обладнання. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 14 лютого 2025 року.
Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

👉 Пройти опитування

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.