Як повернути товар, придбаний у кредит — Finance.ua

Як повернути товар, придбаний у кредит Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як повернути товар, придбаний у кредит

При купівлі товарів у кредит споживач наділений правами та обв’язками, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів» із особливостями, визначеними Законом України «Про споживче кредитування».

Про це нагадали фахівці «Захисту прав споживачів».

Однією із таких особливостей є норма статті 15 Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якою споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Що ще треба знати

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення 14-денного строку з дня укладення договору про споживчий кредит.

Таким чином, якщо споживач вирішив обміняти/повернути в порядку статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» товар належної якості, придбаний у кредит, він повинен в першу чергу звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору про споживчий кредит, а вже потім до продавця із заявою про повернення товару.

При цьому, відповідно до статті 5 Закону України «Про споживче кредитування» державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування здійснює Національний банк України.

Держпродспоживслужба та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку споживчого кредитування та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом.

Нагадуємо, якщо ваші права, як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживсужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку у відповідності до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів»

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