Через втручання держави виробники можуть піти з українського ринку — ексміністр — Finance.ua
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Через втручання держави виробники можуть піти з українського ринку — ексміністр

Фондовий ринок
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Колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій застеріг, що надмірне державне втручання у фармацевтичний ринок може зробити якісні ліки недоступними для українців. Особливо це стосується інноваційних препаратів, які іноземним виробникам і так складно реєструвати в Україні через економічні та логістичні труднощі.
«Фармація і ринок фармацевтичних препаратів настільки став ринковим і незалежним від держави, що втручання в нього якраз може наразити людей на те, що ліки, які є необхідними, перестануть бути доступними», — сказав Мусій в коментарі УНН.
На думку ексміністра, найбільшу загрозу становлять обмеження, що стосуються новітніх медикаментів, які тільки починають з’являтися в Україні. Мусій пояснив, що виробники вже зараз не мають достатньої мотивації для їх реєстрації через складні економічні умови та проблеми з логістикою, а введення додаткових регуляторних бар’єрів може взагалі змусити їх відмовитися від присутності на українському ринку.
Мусій зазначив, що через війну та масову міграцію кількість споживачів в Україні суттєво скоротилася, що впливає на цінову політику виробників. Він також пояснив, що у країнах ЄС, де діє загальнообов’язкове медичне страхування, через що вартість ліків значно нижча, оскільки держава гарантує їх закупівлю для пацієнтів.
«Саме через це дуже багато ліків західного виробництва, які є якісними, як правило, вони в країнах, починаючи від Італії, закінчуючи Словаччиною чи Польщею, вони дешевші, ніж у нас, бо це гарантований державою ринок збуту певної великої партії ліків, які включені в протоколи, які покриває медична страховка в будь-якому випадку. І лікарі не мають проблем з їхнім призначенням… Тому будь-яке втручання держави насильно, не вивчивши деталі питання, завжди призводить до того, що дуже багато ліків стає невигідно продавати», — підсумував Мусій.
За матеріалами:
УНН
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