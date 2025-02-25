OpenAI прогнозує $11 мільярдів доходу у 2025 році — Finance.ua
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OpenAI прогнозує $11 мільярдів доходу у 2025 році

Фондовий ринок
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OpenAI прогнозує $11 мільярдів доходу у 2025 році
OpenAI прогнозує $11 мільярдів доходу у 2025 році
Компанія OpenAI очікує, що її дохід у 2025 році сягне $11 мільярдів, попри значні фінансові втрати.
Про це повідомила фінансова директорка компанії Сара Фріар, наголосивши, що постійні інновації дозволяють OpenAI утримувати лідерські позиції на ринку штучного інтелекту.
За словами операційного директора Бреда Лайткапа, база користувачів OpenAI зростає стрімкими темпами. Кількість активних користувачів на місяць уже досягла 400 мільйонів, що на 33% більше, ніж у грудні 2024 року. Водночас корпоративний сегмент налічує 2 мільйони платних клієнтів, що вдвічі більше, ніж у вересні минулого року.
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Однак, незважаючи на зростання доходів, OpenAI залишається глибоко збитковою компанією. За даними The Information, загальні втрати можуть сягнути $44 мільярдів, перш ніж компанія стане прибутковою у 2029 році. За прогнозами, до цього часу річний дохід OpenAI може зрости до $100 мільярдів.
Зараз компанія залучила $21,9 мільярда інвестицій, проте не всі задоволені її нинішнім курсом. Нещодавно консорціум інвесторів на чолі з Ілоном Маском запропонував $97,4 мільярда за викуп некомерційної організації, яка контролює OpenAI. Також Маск посилив юридичний тиск на компанію, отримавши підтримку від впливових технологічних інвесторів, щоб заблокувати її трансформацію у повноцінну комерційну структуру.
Очікується, що 2025 рік стане ключовим для майбутнього OpenAI, адже компанія намагається одночасно зберегти свої лідерські позиції, нарощувати прибутки та уникати перетворення на «товар масового вжитку».
За матеріалами:
borgexpert
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