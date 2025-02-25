Як може поштовий банк змінити фінансовий ринок України — Finance.ua

Як може поштовий банк змінити фінансовий ринок України Сьогодні 08:30 — Фондовий ринок

Останніми роками в Україні доволі активно обговорюється ідея створення банку на базі Укрпошти. Головна мета реалізації цього проєкту полягає в наданні банківських послуг населенню за допомоги широкої мережі відділень Укрпошти.

Про це сказано в статті Finance.ua Банк на базі Укрпошти

Беззаперечно, вплив поштового банку на конкурентне середовище буде дуже відчутним. Але також немає сумнівів, що це підштовхуватиме традиційні банки активніше розвивати свої сервіси у віддалених регіонах, пропонувати вигідніші умови для клієнтів та підвищувати якість обслуговування. Тож, поштовий банк, однозначно стане стимулом для загального покращення банківського сектору.

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Чи буде Укрпошта конкурентом традиційним банкам? Наразі беззаперечна перевага банку на базі Укрпошті — в кількості відділень. А щоб повноцінно скласти конкуренцію, потрібно буде активно розвивати якість послуг, впроваджувати сучасні технологічні рішення та покращувати клієнтський сервіс.

Як це все позначиться на споживачах? Для українців поштовий банк може стати зручним інструментом отримання фінансових послуг без необхідності їздити до великих міст. Найбільше це актуально для пенсіонерів, підприємців та мешканців сільської місцевості. Вони зможуть легко відкривати рахунки, отримувати кредити та проводити платежі просто в найближчому відділенні Укрпошти.

Довідка Finance.ua:

уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті;

у Нацбанку прокоментували передачу Укрпошті контрольного пакету акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank): будь-який перехід права власності на банк повинен відбуватися після офіційного схвалення цього процесу Нацбанком.

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