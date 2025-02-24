Audi показала новий седан — Finance.ua

Audi показала новий седан Сьогодні 23:35 — Фондовий ринок

Audi показала новий седан

Спільне підприємство SAIC-Audi у КНР готує до виходу новий седан Audi A5L, який буде доступний із системою повного приводу та спортивним пакетом. Виробник вже поділився офіційними зображеннями новинки та розкрив її технічні характеристики, передає CarNewsChina.

Новий німецько-китайський седан виконаний відповідно до фірмового стилю Audi та має велику решітку радіатора, світлодіодні фари гострої форми, напівприховані дверні ручки та оригінальні колісні диски розмірністю від 18 до 20 дюймів.

Довжина кузова Audi A5L складає 4903 мм, ширина — 1883 мм, а висота — 1427 мм при колісній базі 2922 мм. Таким чином, автомобіль китайського виробництва буде на 74 мм довшим, 23 мм ширшим і 17 мм нижчим за однойменну модель для інших ринків.

Седан отримає гібридну силову установку на базі 2,0-літрового 204-сильного турбодвигуна виробництва SAIC-Volkswagen Power Battery. ДВЗ поєднуватиметься із 48-вольтовим стартер-генератором. Інформації про трансмісію немає, але відомо, що машина отримає повний привід.

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MMR За матеріалами:

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