ШІ-стартап Figure залучив $70 млн на створення роботів-гуманоїдів — Finance.ua
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ШІ-стартап Figure залучив $70 млн на створення роботів-гуманоїдів

Фондовий ринок
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ШІ-стартап Figure залучив $70 млн на створення роботів-гуманоїдів
ШІ-стартап Figure залучив $70 млн на створення роботів-гуманоїдів
Стартап Figure, який хоче створювати роботів-гуманоїдів загального призначення, залучив $70 млн від інвесторів на чолі із Parkway Venture Capital у ході першого раунду фінансування.
Про це пише Reuters.
Нове фінансування буде використано для прискорення розробки та виробництва першого автономного гуманоїду компанії, запуск якого планується протягом найближчих кількох місяців.
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Оцінка компанії не розголошується, але джерело, близьке до фірми, оцінило її у понад $400 млн.
Бретт Адкок, засновник та виконавчий директор Figure, особисто вклав $20 млн, іншими інвесторами є Aliya Capital та Bold Ventures.
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Заснована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, компанія Figure розробляє роботів-гуманоїдів загального призначення, які можуть працювати в різних умовах і виконувати безліч завдань у різних секторах — від складів до роздрібної торгівлі. Компанія повідомила, що веде переговори з ритейлерами щодо можливостей комерціалізації.
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«Ми вважаємо, що гуманоїдні роботи загального призначення мають набагато більший потенціал, ніж одноцільові роботи, — сказав Адкок. — Впровадження в робочу силу може допомогти вирішити проблему її нестачі».
Нагадаємо, раніше стартап Figure, започаткований минулого року, офіційно представив свого робота під назвою Figure 01. Figure 01 важить 60 кг, його висота становить 168 см, швидкість руху — 3.6 км/год.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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