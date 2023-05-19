Представлено першого у світі людиноподібного робота, який мислить за допомогою ШІ (відео) — Finance.ua

Представлено першого у світі людиноподібного робота, який мислить за допомогою ШІ (відео) Сьогодні 12:36 — Технології&Авто

Представлено першого у світі людиноподібного робота, який мислить за допомогою ШІ (відео)

Канадська технологічна компанія Sanctuary AI представила людиноподібного робота Phoenix. Проект спрямований на створення першого у світі гуманоїда універсального призначення, яким керуватиме штучний інтелект.

Навчання Phoenix проводиться за допомогою системи телеприсутності. Оператор одягає гарнітуру віртуальної реальності, підключається до установки для захоплення руху, «бачачи» та «відчуваючи» те саме, що й робот. Машина повторює рухи оператора, а платформа штучного інтелекту спостерігає, аналізує зворотний зв’язок і навчається. Загалом програма охоплює 110 завдань, пов’язаних зі збором, очищенням, маркуванням, пакуванням і складанням продукції.

Зріст Phoenix становить 170 см, важить робот 70 кг. Гуманоїд підіймає до 25 кг вантажу, його руки мають 20 ступенів свободи й володіють тактильним зворотним зв’язком. Програмна платформа Phoenix Carbon містить великі мовні моделі, таким чином Phoenix може сприймати команди природною людською мовою.

«Ми розробили Phoenix як найбільш оснащеного сенсорами та фізично здібного гуманоїда з усіх коли-небудь створених. Ми прагнемо дати можливість ШІ Carbon виконувати якомога ширший спектр робочих завдань. Ми бачимо майбутнє, в якому роботи загального призначення будуть такими ж розповсюдженими, як і автомобілі. Вони будуть допомагати людям виконувати необхідну роботу у тих випадках, коли для цього просто не вистачає робочої сили», — заявила співзасновниця і генеральна директорка Sanctuary AI Роуз Джорді.

Phoenix використовує комплексну когнітивну архітектуру та програмну платформу, спеціально розроблену для людиноподібних роботів універсального призначення. Передова система легко інтегрує сучасні технології ШІ для ефективного перекладу природної мови та її трансформації у команди. Це дозволяє гуманоїду «мислити та діяти подібно до людини».

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Зазначимо, що Phoenix поки не може ходити на своїх двох ногах. На період навчання команда зі Sanctuary AI встановила гуманоїда на колісну платформу. Компанія має намір ліцензувати алгоритм ходіння у стороннього розробника або взяти за основу проект із відкритим кодом. Поки Phoenix пересувається зі швидкістю до 4,8 км/год на коліщатках.

noworries За матеріалами:

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