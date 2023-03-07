Представлено людиноподібного робота Figure 01, який працює на базі штучного інтелекту (відео) — Finance.ua

Представлено людиноподібного робота Figure 01, який працює на базі штучного інтелекту (відео) 07.03.2023, 00:13 — Технології&Авто

Молодий стартап Figure, започаткований минулого року, офіційно представив свого робота під назвою Figure 01.

Figure 01 важить 60 кг, його висота становить 168 см, швидкість руху — 3.6 км/год. За рахунок удосконалених електроприводів робот рухається досить плавно. Місткість акумулятора не озвучується, але він повинен забезпечити до 5 годин автономної роботи.

Figure створила 5 експериментальних моделей. Пристрої мають 25 ступенів свободи і здатні згинатися, піднімати предмети вагою до 20 кг з підлоги і встановлювати їх на шафу. Розробники планують удосконалити рухливість рук та запустити пілотну програму Figure у 2024 році, в рамках якої 50 роботів працюватимуть на складі. Однак повний цикл проекту триватиме 20-30 років.

Figure не обмежує свої амбіції використання гуманоїдів у магазинах, виробництві та складах. Компанія вірить, що група роботів Figure 01 зможе колонізувати інші планети.

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