Представлено людиноподібного робота Figure 01, який працює на базі штучного інтелекту (відео) — Finance.ua

Представлено людиноподібного робота Figure 01, який працює на базі штучного інтелекту (відео)
Молодий стартап Figure, започаткований минулого року, офіційно представив свого робота під назвою Figure 01.
Figure 01 важить 60 кг, його висота становить 168 см, швидкість руху — 3.6 км/год. За рахунок удосконалених електроприводів робот рухається досить плавно. Місткість акумулятора не озвучується, але він повинен забезпечити до 5 годин автономної роботи.
Figure створила 5 експериментальних моделей. Пристрої мають 25 ступенів свободи і здатні згинатися, піднімати предмети вагою до 20 кг з підлоги і встановлювати їх на шафу. Розробники планують удосконалити рухливість рук та запустити пілотну програму Figure у 2024 році, в рамках якої 50 роботів працюватимуть на складі. Однак повний цикл проекту триватиме 20-30 років.
Figure не обмежує свої амбіції використання гуманоїдів у магазинах, виробництві та складах. Компанія вірить, що група роботів Figure 01 зможе колонізувати інші планети.
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