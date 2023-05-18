Робот-гуманоїд Tesla Bot отримав оновлення і став ще більше схожим на людину (відео) — Finance.ua

Робот-гуманоїд Tesla Bot отримав оновлення і став ще більше схожим на людину (відео) Сьогодні 03:39 — Технології&Авто

Робот-гуманоїд Tesla Bot отримав оновлення і став ще більше схожим на людину (відео)

Tesla відзвітувала про успіхи в роботі над своїм роботом Optimus, відомим також як Tesla Bot.

Про це повідомляє The Verge

Нове відео було представлене Ілоном Маском під час зборів акціонерів, причому Маск стверджує, що команда змонтувала його лише напередодні ввечері.

У ролику можна побачити значний прогрес. Optimus стали набагато більше схожі на людей. Вони пересуваються на двох ногах без допоміжних конструкцій і сторонньої допомоги — тобто, просто ходять як людина.

А ще навчилися розпізнавати обстановку навколо себе і предмети, що знаходяться поруч, перекладати їх з місця на місце. Робот може підбирати речі руками, регулювати силу натиску та рухи залежно від того, що саме лежить перед ним.

Також показано процес розпізнавання і запам’ятовування навколишнього середовища та навчання ШІ на основі відстежуваних рухів людини.

Робот Tesla, спроєктований як людиноподібний, був уперше представлений торік на заході компанії AI Day. На той час Tesla могла показати лише деконструйовану версію бота, який ледве міг рухатися вперед, не кажучи вже про ручну працю на сцені. Була також показана версія, більше схожа до серійної моделі, але її утримувала спеціальна підставка. Ця машина могла лише махати рукою глядачам. Зараз Tesla показує роботів, більш схожих на ту модель, але які пересуваються самостійно, хоч і трохи повільно.

Телеканал 24 За матеріалами:

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