ШІ-пошуковик Perplexity має намір залучити $1 мільярд інвестицій — Finance.ua
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ШІ-пошуковик Perplexity має намір залучити $1 мільярд інвестицій

Фондовий ринок
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ШІ-пошуковик Perplexity має намір залучити $1 мільярд інвестицій
ШІ-пошуковик Perplexity має намір залучити $1 мільярд інвестицій
Американська компанія Perplexity AI, яка створює діалогову пошукову систему з використанням штучного інтелекту (ШІ), планує залучити нове фінансування, що може підвищити її оцінку до 8 млрд дол.
Про це повідомляє пресслужба Financial Times.
Perplexity домовляється про залучення від 500 млн дол до 1 млрд дол, що оцінить компанію у 8 млрд дол.
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Повідомляється, що раунд OpenAI на суму 6,6 млрд дол, який оцінив компанію в 150 млрд дол, встановив нову межу для стартапів у сфері ШІ.

Спонсори Perplexity

Серед спонсорів Perplexity — виробник ШІ-чипів Nvidia, засновник Amazon Джефф Безос та кілька відомих імен з індустрії ШІ, таких як співзасновник OpenAI Андрій Карпаті й головний науковець Meta Ян Лекун.
Минуло всього кілька місяців з того часу, як Perplexity закрила раунд збору коштів на 250 млн дол, в якому взяв участь SoftBankʼs Vision Fund 2. Це потроїло її оцінку до 3 млрд дол Компанія залучала кошти у січні та квітні цього року.
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Останніми тижнями співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер та «хрещена мати» ШІ Фей-Фей Лі окремо залучили по 1 млрд дол для стартапів, яким лише кілька місяців.
Колишня технічна директорка OpenAI Міра Мураті також веде попередні переговори з інвесторами про залучення коштів для нового стартапу.
Водночас шквал залучення коштів додав побоювань щодо утворення бульбашки в секторі, коли стартапи, які ще не стали прибутковими, витрачають мільярди доларів на навчання найсучасніших моделей ШІ.
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Річна виручка Perplexity на основі поточних продажів становить близько 50 млн дол.
Ці показники свідчать про високий інтерес до продуктів Perplexity AI з боку користувачів і бізнесу, що є важливим фактором для залучення додаткових інвестицій, зазначило видання.
За матеріалами:
Економічна Правда
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