40% українських підприємців планують виходити на закордонні ринки: як використовують ШІ (інфографіка) — Finance.ua

40% українських підприємців планують виходити на закордонні ринки: як використовують ШІ (інфографіка) Сьогодні 17:00

40% українських підприємців планують виходити на закордонні ринки: як використовують ШІ (інфографіка)

Українські підприємці стійко долають виклики, продовжуючи розвиток своєї справи та відкриваючи нові бізнеси.

Кожен 6-й опитаний підприємець відкрив свій поточний бізнес вже після початку повномасштабної війни, при цьому 66% з них не мали попереднього досвіду бізнес-діяльності.

Сьогодні вже 75% підприємців активно використовують цифрові канали у продажах та спілкуванні з клієнтами і 56% опитаних експортують або планують виходити на інші ринки.

Про це йдеться в дослідженні Mastercard SME Index 2024.

Тренд на безготівку стабільно зростає

Сьогодні 9 з 10 українських МСБ надають можливість розрахуватися за товари чи послуги безготівково, 17% з них почали приймати такі форми розрахунків упродовж останніх двох років. Варто зазначити, що для 80% підприємців безготівкові оплати приносять більше половини доходу — це на 8 в.п. більше, порівняно з попереднім роком.

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Диджиталізація та впровадження ШІ

Наразі вже 3 із 4 підприємців активно використовують цифрові канали для представлення товарів і послуг свого бренду. Зокрема, 37% підприємств мають власний вебсайт, чверть опитаних (24%) представлені на маркетплейсах, а кожен шостий підприємець (16%) розробив мобільний додаток для свого бізнесу.

Крім того, українські підприємці активно впроваджують інноваційні інструменти та сервіси у свою діяльність, зокрема зі штучним інтелектом. Так, вже кожен п’ятий підприємець (21%) користується функціоналом ШІ у своїй бізнес-діяльності: серед мікробізнесів цей показник становить 16%, серед малих бізнесів — 30%, а серед середніх бізнесів — 47%.

Найпоширеніші напрями застосування інструментів і сервісів на основі ШІ серед підприємців включають розробку маркетингових, SMM та комунікаційних стратегій, переклад на інші мови, комунікацію з клієнтами у цифрових каналах, генерування зображень та написання текстів.

Ключові потреби та фокус на експорт

Серед основних викликів, які відзначають українські підприємці — необхідність фінансування для розвитку бізнесу, а також брак замовлень та ринків збуту. Крім того, кожен п’ятий респондент вказує на брак персоналу.

Попри поточні виклики, українські МСБ проявляють гнучкість та шукають способи підтримки й розбудови своєї справи. Так, 27% підприємців брали участь у грантових програмах від держави чи інших організацій.

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Одним з головних способів масштабування українські підприємці називають розвиток експорту. Кожен шостий респондент (16%) вже продає свої товари або послуги за кордон, а ще 40% планують виходити на закордонні ринки. Найбільш популярними країнами для експорту стали Польща (32%), Німеччина (22%), США (16%), Литва й Італія (по 13%).

Примітно, що 88% підприємців, які ведуть бізнес як на внутрішньому, так і на іноземних ринках, за останній рік помітили збільшення попиту серед українців на продукцію українських виробників.

Довідка Finance.ua:

Україна повинна зменшити тіньову економіку, щоб отримувати підтримку міжнародних партнерів.

За вісім місяців 2024 року бюджетні надходження збільшилися на 70% порівняно з вісьмома місяцями мирного 2021 року, це сталося завдяки зусиллям з виведення бізнесу з тіні. Такі дані навів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Збільшення оподаткування буде виштовхувати бізнес в тінь. Таку думку висловили учасники круглого столу «Зима близько: чи готовий бізнес до енергетичних викликів та нової податкової реальності». «Компанії будуть закладати ці податки у вартість товарів. Друга змінна — це погіршення і так поганого інвестиційного клімату. Податки не сприяють тому, щоб інвестори заводили в країну кошти», — впевнений директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.

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