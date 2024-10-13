Камери зі штучним інтелектом будуть стежити за водіями фур — Finance.ua

Камери зі штучним інтелектом будуть стежити за водіями фур Сьогодні 23:09 — Технології&Авто

Камери зі штучним інтелектом будуть стежити за водіями фур, Фото: Microlise

Британська компанія з виробництва інноваційних систем допомоги перевізникам Microlise Group запропонувала транспортним компаніям безплатно взяти на двомісячний тест в кабіну вантажівок камери зі штучним інтелектом.

Про це пише 40ton.net з посиланням на Microlise.

Взагалі камери в салоні не дуже позитивно сприймаються водіями, оскільки вони фіксують їх дії. Однак власникам транспортних компаній це байдуже.

Microlise показала нове покоління камер з використанням штучного інтелекту. Такий гаджет в салоні не лише спостерігає за водієм, але й розпізнає та аналізує певні поведінкові дії.

Як це працюватиме

У першу чергу увага звертається на тримання телефону, вживання на ходу їжі, напоїв або паління цигарок.

Ось тут і настає головне: якщо водій витрачає занадто багато часу на будь-яку з цих дій, система класифікує це як «деконцентрацію на водінні».

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Вона збирає такі випадки, аналізує й далі без будь-якого зовнішнього втручання надсилає попереджувальне повідомлення транспортній компанії. Для підтвердження цього до сповіщення прикріплюється фрагмент запису.

Відключити таку камеру водій не в змозі. Камера діє автономно від будь-яких його дій. Розробники пояснюють, що штучний інтелект зосереджений на розпізнаванні повних дій, а не лише окремих жестів.

Завдяки цьому помилковість повідомлень системи зводиться до мінімуму. Проте записи, не пов’язані з будь-якими попередженнями, необхідно видаляти на постійній основі. Також було обумовлено, що камери не записують звуки, оскільки це суперечило б британським правилам.

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Microlise стверджує, що ця інновація спроможна забезпечити до 70% менше інцидентів та 90% зниження швидкості, оскільки власники транспортних компаній тримають у полі зору усі свої автомобілі.

Тепер у віддаленому режимі можна слідкувати за швидкістю, напрямом, прискоренням, гальмуванням тощо. Це дає чітку картину роботи водіїв, з оцінками стилю водіння та аналізом звітів.

Окрім цього, це ще й захист водіїв при повній видимості їхнього автомобіля за допомогою комплексу камер ClearVision, датчиків наближення та кнопок паніки, завдяки чому можна отримати відеозапис для швидкого вирішення претензій щодо відповідальності у випадку якихось інцидентів.

Як правило, для цього достатньо констатації швидкості та запису даних про події, які допоможуть скласти чітке уявлення про дії водія за 30 секунд до і після інциденту, порівняти швидкість із встановленою законом межею їхнього місцеперебування тощо.

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