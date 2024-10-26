Штучний інтелект Grok у соцмережі X зможе навчатися на дописах користувачів — Finance.ua

Штучний інтелект Grok у соцмережі X зможе навчатися на дописах користувачів Сьогодні 06:14 — Технології&Авто

Штучний інтелект Grok у соцмережі X зможе навчатися на дописах користувачів

Соцмережа X оновила умови надання послуг, які наступного місяця дозволять чатботу зі штучним інтелектом Grok використовувати пости користувачів для тренування своїх ШІ моделей.

Про це повідомляє CNN.

Що передбачають нові умови

У нових умовах надання послуг, які набудуть чинності 15 листопада, йдеться, що користувачі, поширюючи чи публікуючи контент, надають соцмережі «не ексклюзивну, безоплатну ліцензію на те, щоб зробити контент доступним» для всіх.

Читайте також Twitter втратила майже 80% вартості після придбання Ілоном Маском

Ці умови включають право аналізувати будь-який контент, в тому числі, наприклад, для онлайн-навчання і штучного інтелекту.

Як пояснює видання, це автоматично означатиме, що користувачі погоджуються з тим, що X може використовувати їхні дані для навчання своїх ШІ моделей. Використання контенту для навчання ШІ стало головною проблемою у зв’язку з розвитком технологій.

На X художники та інші люди творчих професій стурбовані тим, що їхні роботи використовуються — і не лише в соцмережі — для навчання комп’ютерів, які одного дня можуть повністю замінити людей. Деякі користувачі заявили на сайті, що вони вже почали видаляти фотографії зі своїх сторінок.

Чат — бот зі штучним інтелектом Grok вже потрапляв у суперечки, починаючи від поширення неправдивої інформації про вибори 2024 року і закінчуючи створенням графічних фейкових зображень відомих політиків, що демонструють насильницькі дії.

До останнього оновлення умов надання послуг користувачі X могли відмовитися від обміну даними, перейшовши до «налаштувань», а потім до «конфіденційності та безпеки».

Під заголовком «Обмін даними та персоналізація» є вкладка «Grok», де користувачі можуть зняти галочку, яка дозволяє платформі використовувати їхні дані для навчання ШІ.

Раніше X заявляла, що повідомлення з приватних акаунтів не будуть використовуватися для навчання Grok. Але в нових умовах надання послуг нема різниці між типами акаунтів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.