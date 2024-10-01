Twitter втратила майже 80% вартості після придбання Ілоном Маском — Finance.ua
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Twitter втратила майже 80% вартості після придбання Ілоном Маском

Фондовий ринок
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Twitter втратила майже 80% вартості після придбання Ілоном Маском
Twitter втратила майже 80% вартості після придбання Ілоном Маском
Fidelity Investments, одна із найбільших компаній з управління активами у світі, змінила свою оцінку вартості X (раніше Twitter).
Fidelity Investments інвестувала у X через фонд Blue Chip Fund 19,66 мільйона доларів. Наразі компанія оцінює свою частку в X приблизно в 4,19 мільйона доларів, пише TechCrunch.
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Відтак компанія зменшила оцінну вартість компанії на 78,7% - до приблизно в 9,4 мільярда доларів. Це менш як чверть від ціни в 44 мільярди доларів, яку мільярдер Ілон Маск заплатив, коли придбав платформу, тоді відому як Twitter.
Це не перший випадок, коли Fidelity змінює оцінку вартості своїх акцій. Наприкінці липня компанія оцінила їх в 5,5 мільйона доларів.
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Нагадаємо, одним з основних джерел доходів X є продаж реклами. За час, поки соцмережею володіє Ілон Маск, кількість відмов від розміщення реклами на цій платформі зросла до рекордного рівня.
За матеріалами:
НВ
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