Twitter втратила майже 80% вартості після придбання Ілоном Маском — Finance.ua

Twitter втратила майже 80% вартості після придбання Ілоном Маском Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Twitter втратила майже 80% вартості після придбання Ілоном Маском

Fidelity Investments, одна із найбільших компаній з управління активами у світі, змінила свою оцінку вартості X (раніше Twitter).

Fidelity Investments інвестувала у X через фонд Blue Chip Fund 19,66 мільйона доларів. Наразі компанія оцінює свою частку в X приблизно в 4,19 мільйона доларів, пише TechCrunch.

Відтак компанія зменшила оцінну вартість компанії на 78,7% - до приблизно в 9,4 мільярда доларів. Це менш як чверть від ціни в 44 мільярди доларів, яку мільярдер Ілон Маск заплатив, коли придбав платформу, тоді відому як Twitter.

Це не перший випадок, коли Fidelity змінює оцінку вартості своїх акцій. Наприкінці липня компанія оцінила їх в 5,5 мільйона доларів.

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Нагадаємо, одним з основних джерел доходів X є продаж реклами. За час, поки соцмережею володіє Ілон Маск, кількість відмов від розміщення реклами на цій платформі зросла до рекордного рівня.

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