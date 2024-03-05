Колишні керівники Twitter подали позов проти Ілона Маска на $128 млн — Finance.ua

Колишні керівники Twitter подали позов проти Ілона Маска на $128 млн Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Колишні керівники Twitter подали позов проти Ілона Маска на $128 млн

Четверо колишніх топменеджерів Twitter (зараз X) подали до суду на власника соцмережі Ілона Маска про стягнення невиплаченої вихідної допомоги на суму понад $128 млн.

Про це пише Financial Times

Позов подали колишні CEO Twitter Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, директор з юридичних та політичних питань Віджая Гадде та юрисконсульт Шон Еджетт.

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У позові йдеться, що підприємець «обманом звинуватив їх у неналежній поведінці» та змусив піти з компанії.

Зазначається, що при звільненні новий власник соцмережі відмовив колишнім керівникам у вихідній допомозі. З позову випливає, що кожному з топменеджерів належала річна зарплата та «сотні тисяч опціонів на акції». У випадку Агравала йдеться про майже $60 млн.

У позові цитується уривок із біографії Ілона Маска, написаної Волтером Айзексоном, у якому автор стверджує, що мільярдер поспішив закрити угоду раніше запланованого, щоб мати змогу звільнити керівників «за причиною», перш ніж вони встигнуть отримати свої опціони на акції або звільняться самі.

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Раніше Маск кілька разів публічно критикував колишніх керівників Twitter за їх управління платформою. У квітні минулого року Агравал, Гадде та Сігал також подали до суду на X за те, що компанія не сплатила понад $1 млн за судові витрати, коли працівники ще працювали у компанії. Тоді суд встав на бік позивачів.

У жовтні минулого року SEC подала на Маска до суду, щоб змусити його дати свідчення в межах розслідування купівлі ним у 2022 році Twitter.

Агентство перевіряє, чи дотримувався Маск закону при подачі необхідних документів про купівлю акцій Twitter і чи не вводили його заяви щодо угоди в оману. Суд зобовʼязав мільярдера дати свідчення у процесі розслідування SEC.

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