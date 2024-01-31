ШІ-компанії втратили $190 млрд капіталізації після фінзвітів Alphabet та Microsoft — Finance.ua

ШІ-компанії втратили $190 млрд капіталізації після фінзвітів Alphabet та Microsoft Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

ШІ-компанії втратили $190 млрд капіталізації після фінзвітів Alphabet та Microsoft

Компанії, повʼязані зі штучним інтелектом, втратили $190 млрд ринкової вартості пізно ввечері у вівторок, 30 січня, після того, як Microsoft, Alphabet та Advanced Micro Devices представили квартальні звіти, які не змогли справити враження на інвесторів.

Про це пише Reuters.

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Падіння акцій підкреслило підвищені очікування інвесторів після ралі на фондовому ринку, викликаного штучним інтелектом. В останні місяці спостерігалось рекордне зростання акцій завдяки обіцянці впровадити цю технологію в корпоративне середовище.

Акції Alphabet впали на 5,6% після того, як прибутки від реклами материнської компанії Google за грудень не виправдали очікувань. Alphabet також заявила, що цього року її витрати на центри обробки даних для підтримки своїх планів у галузі штучного інтелекту зростуть, підкресливши витрати на жорстку конкуренцію у галузі штучного інтелекту з Microsoft.

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Microsoft перевершила оцінки аналітиків за квартальним виторгом, оскільки нові функції штучного інтелекту допомогли залучити клієнтів до хмарних сервісів і служб Windows. Проте її акції впали на 0,7% раніше у вівторок.

Акції виробника мікросхем Advanced Micro Devices впали на 6% після того, як його прогноз виручки в першому кварталі не виправдав оцінок, хоча компанія прогнозувала високий продаж своїх процесорів штучного інтелекту.

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Акції Nvidia, які зросли на 27% у січні після більш ніж потроєння минулого року завдяки оптимізму в галузі штучного інтелекту, також повернули частину цього приросту, акції знизилися більш ніж на 2%.

Акції виробника серверів Super Micro Computer, ще однієї компанії, яка виграла від попиту, повʼязаного із штучним інтелектом, впали більш ніж на 3%.

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