Капіталізація Microsoft сягнула історичних $3 трильйонів — Finance.ua
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Капіталізація Microsoft сягнула історичних $3 трильйонів

Фондовий ринок
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Капіталізація Microsoft сягнула історичних $3 трильйонів
Капіталізація Microsoft сягнула історичних $3 трильйонів
Корпорація Microsoft у середу, 24 січня, досягла історичної ринкової оцінки у $3 трильйони. Компанія стала другою після Apple, яка досягла такого рівня минулого року.
Про це пише Bloomberg.
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Акції подорожчали на 1,7% до 405,63 доларів США, піднявши ринкову капіталізацію трохи більше 3 трильйонів доларів протягом ринкових годин. Однак він підвищився лише на 0,9%, досягнувши рекорду, але з оцінкою в 2,99 трильйона доларів.
www.bloomberg.com
www.bloomberg.com
«Цей поріг закріплює за Microsoft статус однієї з найбільших публічних компаній. Вона ненадовго випередила за капіталізацією Apple Inc., яка минулого року стала першою компанією, що досягла позначки в 3 трильйони доларів, але згодом знову опустилася нижче виробника iPhone, і відтоді ці дві компанії займають однакові позиції на ринку», — пише агентство.
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Такі показники свідчать про ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та його прибутковості.
Згідно з даними Bloomberg, очікується, що у 2024 фінансовому році дохід компанії зросте майже на 15% — це швидше, ніж у технологічному секторі загалом.
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Таке зростання призвело до того, що акції Microsoft стали одними з найпопулярніших на Волл-стріт. Понад 90% аналітиків, яких відстежує Bloomberg, рекомендують їх купувати.
Нагадаємо, ринкова вартість Microsoft Corp. 11 січня цього року на короткий час перевищила капіталізацію Apple Inc. чого не траплялося з листопада 2021 року.
Ціна паперів Microsoft у ході сесії зростала на 0,9%, тоді як акції Apple дешевшали на 1,1%. У результаті капіталізація Microsoft досягла $2,87 трлн, тоді як ринкова вартість Apple опустилася до $2,86 трлн.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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