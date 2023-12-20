У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику — Finance.ua
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У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику

Технології&Авто
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У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
Чат-бот від Microsoft на основі штучного інтелекту Copilot може створювати пісні завдяки інтеграції з музичною нейромережею Suno.
Про це пише Microsoft Bing.
«Ми віримо, що це партнерство відкриє нові горизонти для творчості та веселощів, зробивши створення музики доступним для кожного. Цей досвід почне розповсюджуватися для користувачів від сьогодні (з 19 грудня — ЕП), а протягом наступних тижнів його буде розширено», — пишуть в Microsoft Bing.

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Користувачі можуть ввести підказки в Copilot, наприклад «Створи поп-пісню про пригоди зі родиною», і Suno перетворить ідею на музику. З одного речення зʼявиться повна пісня зі словами, інструменталом і співом.
Отримати доступ до чат-бота з інтеграцією з Suno можна після запуску Microsoft Edge й увімкнення плагіна Suno.
За матеріалами:
Економічна Правда
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