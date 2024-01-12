Microsoft обійшла по капіталізації Apple — Finance.ua

Microsoft обійшла по капіталізації Apple Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Microsoft обійшла по капіталізації Apple

Ринкова вартість Microsoft Corp. (SPB: MSFT) на короткий час перевищила капіталізацію Apple Inc. під час торгів у четвер, чого не траплялося з листопада 2021 року.

Про це пише MarketWatch.

Ціна паперів Microsoft у ході сесії зростала на 0,9%, тоді як акції Apple дешевшали на 1,1%. У результаті капіталізація Microsoft досягла $2,87 трлн, тоді як ринкова вартість Apple опустилася до $2,86 трлн.

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За останні десять років Microsoft та Apple ділили титул найдорожчої компанії США, за даними Dow Jones Market Data. Винятком став лише короткий період із 13 сесій на початку 2019 року, коли це звання дісталося Amazon.com Inc.

Головним позитивним фактором для Microsoft в останній рік є лідерство компанії у сфері генеративного штучного інтелекту, а також той факт, що значну частку її виручки дають корпоративні клієнти. У той же час Apple фіксує скорочення виторгу протягом чотирьох кварталів поспіль.

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