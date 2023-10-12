Влада США звинуватила Microsoft у несплаті податків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Влада США звинуватила Microsoft у несплаті податків

Фондовий ринок
32
Влада США звинуватила Microsoft у несплаті податків
Влада США звинуватила Microsoft у несплаті податків
Техногігант Microsoft отримав повідомлення від Податкового управління США (IRS) про несплату компанією податків на суму $28,9 млрд. У Microsoft з цими підрахунками не згодні.
Про це повідомляється на сайті компанії.
У Microsoft заявляють, що йдеться про розподіл її прибутку між юрисдикціями в різних країнах з 2004 по 2013 роки. Компанія стверджує, що вже виплачені $10 млрд податків не враховані в даних IRS.
Читайте також
«Microsoft не згодна з цими запропонованими змінами та подаватиме апеляцію в IRS. Цей процес, як очікується, займе кілька років», — заявила компанія.
Нагадаємо, Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.