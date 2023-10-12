Влада США звинуватила Microsoft у несплаті податків — Finance.ua

Влада США звинуватила Microsoft у несплаті податків
Техногігант Microsoft отримав повідомлення від Податкового управління США (IRS) про несплату компанією податків на суму $28,9 млрд. У Microsoft з цими підрахунками не згодні.
Про це повідомляється на сайті компанії.
У Microsoft заявляють, що йдеться про розподіл її прибутку між юрисдикціями в різних країнах з 2004 по 2013 роки. Компанія стверджує, що вже виплачені $10 млрд податків не враховані в даних IRS.
«Microsoft не згодна з цими запропонованими змінами та подаватиме апеляцію в IRS. Цей процес, як очікується, займе кілька років», — заявила компанія.
Нагадаємо, Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям.
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