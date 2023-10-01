Microsoft вирішила прибрати з Windows 11 ще один сервіс — Finance.ua
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Microsoft вирішила прибрати з Windows 11 ще один сервіс

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Microsoft вирішила прибрати з Windows 11 ще один сервіс
Microsoft вирішила прибрати з Windows 11 ще один сервіс
Користувачі Windows 11 почали отримувати від Microsoft повідомлення про швидке припинення роботи ще одного сервісу. Йдеться про офлайн-карти в попередньо встановленому додатку «Карти», для використання яких не потрібне інтернет-підключення.
При відкритті картографічного аплету на екрані з’являється повідомлення про те, що підтримку офлайн-карт буде припинено наприкінці поточного року. Наразі офлайн-карти користувачам ОС доступні.
На думку експертів, рішення про припинення підтримки офлайн-карт було ухвалено у зв’язку із закінченням терміну дії договору, укладеного між Microsoft, компанією Nokia і брендом Here, який їй належить. У 2015 році фінська компанія продала північноамериканському софтмейкеру свій навігаційний і картографічний бізнес (Here). Відтоді робота зі створення для Windows офлайн-карт велася ними спільно.
За матеріалами:
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