Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії — Finance.ua

Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії 03.10.2023, 00:23 — Технології&Авто

Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії

Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям.

Про це пишуть профільне російське видання DTF , а також російське пропагандистське агентство « ТАСС » із посиланням на лист компанії своїм корпоративним клієнтам у рф.

За словами «ТАСС», ще у серпні служба техпідтримки Microsoft Online Services почала розсилати листи, в яких корпоративних клієнтів повідомляли про те, що компанія «більше не зможе приймати платежі банківським переказом на місцевий банківський рахунок в якості способу оплати послуг Microsoft в рф».

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Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365, додає DTF.

У Microsoft прокоментували непродовження ліцензій тим, що «дотримуються санкційного режиму щодо рф». У компанії також нагадали, що продажі всіх її продуктів і послуг у рф припинені.

При цьому у російському офісі Microsoft не відповіли на питання, чи планує компанія переглянути це рішення.

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Міністр цифрового розвитку рф Максут Шадаєв заявив, що «всі розуміли, що до цього йде». Він стверджує, що у російських компаній було півтора року на підготовку.

Міністр також стверджує, що у рф є альтернатива програмним продуктам від Microsoft — за його словами, деякі з російських компаній уже перейшли на російські операційні системи на базі ОС Linux.

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