Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії — Finance.ua

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Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії

Технології&Авто
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Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії
Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із росії
Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям.
Про це пишуть профільне російське видання DTF, а також російське пропагандистське агентство «ТАСС» із посиланням на лист компанії своїм корпоративним клієнтам у рф.
За словами «ТАСС», ще у серпні служба техпідтримки Microsoft Online Services почала розсилати листи, в яких корпоративних клієнтів повідомляли про те, що компанія «більше не зможе приймати платежі банківським переказом на місцевий банківський рахунок в якості способу оплати послуг Microsoft в рф».
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Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365, додає DTF.
У Microsoft прокоментували непродовження ліцензій тим, що «дотримуються санкційного режиму щодо рф». У компанії також нагадали, що продажі всіх її продуктів і послуг у рф припинені.
При цьому у російському офісі Microsoft не відповіли на питання, чи планує компанія переглянути це рішення.
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Міністр цифрового розвитку рф Максут Шадаєв заявив, що «всі розуміли, що до цього йде». Він стверджує, що у російських компаній було півтора року на підготовку.
Міністр також стверджує, що у рф є альтернатива програмним продуктам від Microsoft — за його словами, деякі з російських компаній уже перейшли на російські операційні системи на базі ОС Linux.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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